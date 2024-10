Cariacica abre concurso para professores com salário de até R$ 4.779

Postos são para professores do Ensino Fundamental, EJA, pedagogos, e para as áreas de Educação Especial, Matemática, Língua Portuguesa, Educação Física e Arte

A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público com 137 vagas para contratação de profissionais do magistério. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O salário pode chegar a R$ 4.779,23, mais auxílio-alimentação de R$ 600.

O edital será divulgado nesta terça-feira (8). Os postos são para professores do Ensino Fundamental, EJA, pedagogos, e para as áreas de Educação Especial, Matemática, Língua Portuguesa, Educação Física e Arte.

Os interessados podem se inscrever de 16 de outubro até as 18h do dia 14 de novembro no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo certame.