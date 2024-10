Carreira pública

13 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 35 mil

Há oportunidades para cargos efetivos e temporários; podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade. Confira a lista completa

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu. (Carlos Alberto Silva)

A semana começa com 13 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo, com salários que podem chegar a R$ 35 mil. Os postos são para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para dois processos seletivos, sendo um para professor de educação profissional e outro para professores não habilitados. A remuneração varia de R$ 2.419,22 a R$ 6.019,32, conforme a titulação do candidato. O atendimento aos candidatos será de 14 a 23 de outubro.

A Prefeitura de Piúma, município que fica no litoral Sul do Espírito Santo, lançou edital para contratar 202 servidores efetivos. A remuneração varia de R$ 1.642 a R$ 4.141. As inscrições começam nesta terça-feira (8) e seguem até 31 de outubro.

O prazo para se inscrever no concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, termina no dia 8 de outubro. São 30 vagas para juiz substituto. O salário é de R$ 35.845.

A Prefeitura da Serra abriu processo seletivo para contratação temporária de médicos da Estratégia de Saúde da Família (ESF). As vagas são para cadastro de reserva e o salário pode chegar até R$ 16.155,33, além do auxílio alimentação. O atendimento aos candidatos segue até 10 de outubro.

