Carreira pública

Nove concursos públicos no ES para ficar de olho em 2025

Polícia Penal, Iases e Secretaria de Educação são alguns órgãos que confirmaram a abertura de vagas; postos serão para cargos de níveis médio e superior

4 min de leitura min de leitura

Governo do ES prevê novas contratações no ano que vem. (Ricardo Medeiros)

Nove concursos públicos devem ser realizados em 2025 por órgãos do governo e instituições do Espírito Santo. As oportunidades serão destinadas a profissionais de níveis médio e superior. As contratações estão previstas no Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA), encaminhado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa na última semana.

O documento lista 24 possibilidades de certames, mas nem todos confirmaram a abertura de vagas para o próximo ano. É bom lembrar que trata-se de uma previsão e as seleções podem ou não ser realizadas. Alguns editais, inclusive, podem ser lançados ainda em 2024.

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) explica que a PLOA prevê dotação para a realização de concursos públicos, como forma de assegurar a realização futura. “No momento, a Administração está realizando estudos junto aos órgãos e secretarias para avaliar as necessidades. Qualquer novidade acerca do tema será divulgada nos canais oficiais do governo do Estado”, diz a nota enviada pela pasta.

Confira os concursos

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O Poder Legislativo do Espírito Santo prepara concurso público com 40 vagas para cargos de procurador, consultor e técnico sênior. A remuneração varia de R$ 4.200 a R$ 13.700. As oportunidades poderão ser disputadas por candidatos de níveis superior e médio. A comissão organizadora trabalha na elaboração das regras do certame. Ainda não há previsão de publicação do edital.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

O procurador-geral da instituição, Francisco Berdeal, em entrevista à TV Gazeta, afirmou que vai contratar novos servidores da área administrativa em breve. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) informou que a comissão de servidores da instituição segue trabalhando na realização do concurso público para cargos da carreira administrativa e, com este objetivo, está na fase final dos procedimentos para a contratação da empresa responsável pela aplicação das provas.

CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros deve abrir em breve concurso público com seis vagas para o curso de formação de oficiais. De acordo com a corporação, o processo seletivo está em fase contratação de empresa responsável pela aplicação de provas e elaboração do edital. Os candidatos vão precisar ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos.

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)

O concurso do Iases foi autorizado no dia 6 de agosto pelo governador Renato Casagrande. Serão 1.026 vagas, sendo 850 para o cargo de agente socioeducativo (nível médio) e 176 vagas de nível superior, com 50 chances para bacharel em Direito; 40 para psicólogo, 38 para pedagogo, 35 para formador em Serviço Social, 10 para terapeuta ocupacional e três para nutricionista. A comissão responsável já trabalha na elaboração do concurso. O próximo passo é a elaboração do edital objetivando a contratação da Banca.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que há um estudo em andamento junto à área econômica do governo do Estado e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) para verificar a possibilidade da realização do concurso. Em relação a quantidade de vagas, o assunto ainda será analisado junto ao Poder Executivo e não há uma definição, no momento. Em abril deste ano, em entrevista à colunista Vilmara Fernandes, o delegado-geral da PC, José Darcy Santos Arruda, falou sobre a necessidade de recompor os quadros da corporação e sobre a proposta de abrir mil vagas.

POLÍCIA PENAL

Está previsto novo concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) com a oferta de 600 vagas para o cargo de policial penal. O candidato vai precisar ter o nível médio. Para publicação do certame, os procedimentos administrativos já foram iniciados a fim de selecionar a banca organizadora do concurso e os demais critérios de seleção. A previsão é publicar o edital no 1º semestre de 2025.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDU)

A Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir concurso público para contratar novos professores, pedagogos e agentes de suporte educacional. A pasta, entretanto, não informou quantas vagas serão oferecidas no certame. A previsão do edital ser lançado até o fim do ano, conforme informou a pasta.

SECRETARIA DE SAÚDE (SESA)

A comissão do concurso da Secretaria da Saúde (Sesa) formada no final de 2023 e desde então trabalha nos trâmites da seleção. O grupo é responsável pelo planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao concurso para provimento de diversos cargos da Secretaria. Segundo a Sesa, neste momento, o processo encontra-se em etapa de validação do Parecer Técnico da Comissão. Ainda não há previsão de publicação de edital.

SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)

A Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) informou que os estudos técnicos para dimensionar as necessidades da pasta ainda serão iniciados. Ainda não há previsão de quais cargos serão oferecidos nem o quantitativo de vagas.

