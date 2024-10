Serviço público

Ufes e Justiça Federal: mais de 25 mil vagas em concursos e seleções

São mais de 200 certames e processos seletivos em todo o país, com chances em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos

2 min de leitura min de leitura

Últimos dias para se inscrever no concurso de juiz do Tribunal Regional Federal. (Ricardo Medeiros)

A semana começa com 206 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. São mais de 25 mil vagas, distribuídas por postos efetivos e temporários. As seleções são voltadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 35 mil.

Os selecionados vão trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Prefeitura de Piúma, município que fica no litoral Sul do Espírito Santo, lançou edital para contratar 202 servidores efetivos. A remuneração varia de R$ 1.642 a R$ 4.141. As inscrições começam nesta terça-feira (8) e seguem até 31 de outubro.

Oportunidades temporárias na Prefeitura de João Neiva, cidade que fica no Norte do Estado. O atendimento acontece somente nesta terça-feira (8) para os interessados em atuar nos cargos de auxiliar de educação infantil, cuidador, merendeira, professor e pedagogo. Os ganhos chegam a R$ 3.990.

A Prefeitura da Serra abriu processo seletivo para contratação temporária de médicos da Estratégia de Saúde da Família (ESF). As vagas são para cadastro de reserva e o salário pode chegar até R$ 16.155,33, além do auxílio-alimentação. O atendimento aos candidatos segue até 10 de outubro.

O prazo para se inscrever no concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, termina no dia 8 de outubro. São 30 vagas para juiz substituto. O salário é de R$ 35.845.

Também na terça-feira (8) terminam as inscrições para o concurso de professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). São seis oportunidades para os campi de Vitória e Alegre. A remuneração pode chegar a R$ 10.481,64, de acordo com a titulação do candidato.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta