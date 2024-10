Sedu do ES abre novas vagas para professor temporário

Oportunidades são para profissional não habilitado em várias áreas e para dar aulas na Educação Profissional; inscrições começam no dia 14 de outubro

A Secretaria de Educação do Espírito Santo ( Sedu ) lançou novos editais de processos seletivos simplificados para a contratação de profissionais do magistério. As vagas são para formação de cadastro de reserva de professores não habilitados e para educação profissional. A remuneração varia de R$ 2.419,22 a R$ 6.018,32. A carga horária é de 25 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 14 de outubro até as 17 horas do dia 23 do mesmo mês, no site de seleções do governo do Estado.