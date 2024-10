Correios lançam edital de concurso com salários de até R$ 6 mil

Ao todo, são 9.443 vagas, sendo 3.511 imediatas e 5.975 para formação de cadastro de reserva. Inscrições começam às 10 horas do dia 10 de outubro

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas desta quinta-feira (10) até as 23 horas do dia 28 de outubro de 2024, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa responsável pela seleção.