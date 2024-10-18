Oportunidades de emprego na Agência do Trabalhador de Cariacica Crédito: Cláudio Postat / Divulgação

A Agência do Trabalhador de Cariacica vai realizar um mutirão com mais de 1.200 vagas de emprego em diversas funções e níveis de escolaridade. A ação acontece na próxima terça-feira, dia 22 de outubro, das 8 às 13 horas, no Terminal de Jardim América.

Há postos para auxiliar de logística, auxiliar de operações, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, balconista de padaria, pedreiro, vendedor, motorista, mecânico, conferente, frentista, estagiário de ensino médio e superior, PCD, entre outras oportunidades.

É necessário levar Carteira de Trabalho, CPF e Carteira de Identidade.

O secretário interino de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Márcio José Freitas, afirma que o mutirão é uma grande oportunidade para quem está à procura de recolocação no mercado de trabalho.

“Optamos por levar nossa equipe até ao terminal por ser um lugar de grande circulação de pessoas, o que pode facilitar o acesso às vagas que serão oferecidas. Nosso objetivo é continuar trabalhando em parceria com o setor privado para aumentar a oferta de vagas e promover a qualificação profissional da nossa população", destaca.

Your browser does not support the audio element. Mutirão do emprego vai oferecer mais de 1.200 vagas em Cariacica

A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município em parceria com empresas locais que anunciam suas vagas na Agência do Trabalhador.

SERVIÇO

Mutirão de empregos da Agência do Trabalhador de Cariacica



Quando: Terça-feira (22 de outubro)

Terça-feira (22 de outubro) Horário : 8h às 13h

: 8h às 13h Local: Terminal de Jardim América

Confira as vagas