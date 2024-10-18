Há postos para auxiliar de logística, auxiliar de operações, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, balconista de padaria, pedreiro, vendedor, motorista, mecânico, conferente, frentista, estagiário de ensino médio e superior, PCD, entre outras oportunidades.
É necessário levar Carteira de Trabalho, CPF e Carteira de Identidade.
O secretário interino de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Márcio José Freitas, afirma que o mutirão é uma grande oportunidade para quem está à procura de recolocação no mercado de trabalho.
“Optamos por levar nossa equipe até ao terminal por ser um lugar de grande circulação de pessoas, o que pode facilitar o acesso às vagas que serão oferecidas. Nosso objetivo é continuar trabalhando em parceria com o setor privado para aumentar a oferta de vagas e promover a qualificação profissional da nossa população", destaca.
Mutirão do emprego vai oferecer mais de 1.200 vagas em Cariacica
A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município em parceria com empresas locais que anunciam suas vagas na Agência do Trabalhador.
SERVIÇO
- Mutirão de empregos da Agência do Trabalhador de Cariacica
- Quando: Terça-feira (22 de outubro)
- Horário: 8h às 13h
- Local: Terminal de Jardim América
Confira as vagas
- Auxiliar de Logística
- Auxiliar de operação
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de cozinha
- Balconista de padaria
- Conferente
- Estágio de ensino médio e superior
- Frentista
- Mecânico
- Motorista
- Operador de caixa
- PCD – Portadores de Deficiência
- Pedreiro
- Porteiro
- Soldador
- Vendedor