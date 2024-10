Empresa de call center tem mais de 100 vagas de emprego abertas no ES

Candidatos precisam ter mais de 18 anos e o ensino médio completo; interessados devem fazer o cadastro do currículo no site da empresa

A BrasilCenter, empresa que atua no ramo de call center, está com 120 vagas de emprego abertas em Vila Velha. As chances são para o cargo de operador de call center. A posição exige que os candidatos sejam maiores de 18 anos, com ensino médio completo. As chances também se aplicam para pessoas com deficiência (PCD).