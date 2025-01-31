Oportunidades de trabalho em lojas de atacado Crédito: Divulgação

O Assaí Atacadista está com mais de 130 vagas de emprego abertas nas lojas do Espírito Santo. Há postos para cargos como operador de loja e operador de caixa. Todas as posições contam com chances para pessoas com deficiência. As chances são para trabalhar nas unidades de Vitória e Serra.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).

A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado, plano de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

Atualmente, a rede tem mais de 300 lojas em todas as regiões do país e mais de 85 mil colaboradores, sendo eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela Great Place to Work (GPTW).

Your browser does not support the audio element. Assaí Atacadista tem mais de 130 vagas de emprego abertas no ES

Confira os cargos