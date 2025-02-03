ES tem mais de 5 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (3)

Oportunidade de trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A primeira semana de fevereiro começa com 5.074 vagas de emprego e estágio disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo nesta segunda-feira (3). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 271. Há oportunidades para alinhador de pneu, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, mecânico de auto em geral, merendeiro, técnico de enfermagem, técnico em nutrição, vigia, entre outras chances. 271. Há oportunidades para alinhador de pneu, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, mecânico de auto em geral, merendeiro, técnico de enfermagem, técnico em nutrição, vigia, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.000. Há oportunidades para atendente, auxiliar de serviços gerais, agente de vendas, mecânico diesel, camareira, estoquista, técnico em química, entre outros postos. 1.000. Há oportunidades para atendente, auxiliar de serviços gerais, agente de vendas, mecânico diesel, camareira, estoquista, técnico em química, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 818. Há oportunidades para atendente de lanchonete, balconista, confeiteiro, dedetizador, eletricista de instalações industriais, farmacêutico, motorista de caminhão, operador de guindaste móvel, entre outras chances. 818. Há oportunidades para atendente de lanchonete, balconista, confeiteiro, dedetizador, eletricista de instalações industriais, farmacêutico, motorista de caminhão, operador de guindaste móvel, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 941. Há oportunidades para ajudante de motorista, atendente de padaria, atendente de telemarketing, carpinteiro, embalador, forneiro de padaria, lavador de veículos, padeiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 941. Há oportunidades para ajudante de motorista, atendente de padaria, atendente de telemarketing, carpinteiro, embalador, forneiro de padaria, lavador de veículos, padeiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 762. Há oportunidades para abastecedor de produção, analista de recursos humanos, auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, caseiro, encarregado construção civil, engenheiro mecânico, manobrista, pedreiro, entre outras chances. 762. Há oportunidades para abastecedor de produção, analista de recursos humanos, auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, caseiro, encarregado construção civil, engenheiro mecânico, manobrista, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail : os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 529. Há oportunidades para açougueira, analista de frota, atendente, atendente de frios, auxiliar de expedição, auxiliar de logística, balconista de açougue, monitor de qualidade, repositor, soldador, zelador, entre outras chances. 529. Há oportunidades para açougueira, analista de frota, atendente, atendente de frios, auxiliar de expedição, auxiliar de logística, balconista de açougue, monitor de qualidade, repositor, soldador, zelador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 106. Há oportunidades para conferente de mercadoria, auxiliar financeiro, soldador, mecânico alpinista, açougueiro, auxiliar de açougue, mecânico lider, mecânico de manutenção, auxiliar de serviços gerais, repositor de mercadoria, montador de estrutura metálica e operador de caixa, entre outras chances. 106. Há oportunidades para conferente de mercadoria, auxiliar financeiro, soldador, mecânico alpinista, açougueiro, auxiliar de açougue, mecânico lider, mecânico de manutenção, auxiliar de serviços gerais, repositor de mercadoria, montador de estrutura metálica e operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 79. Há oportunidades para ajudante de mecânico, almoxarife, auxiliar de armazém, caldeireiro, mecânico de refrigeração, motorista categoria D, pedreiro pcd, técnico florestal, entre outras chances. 79. Há oportunidades para ajudante de mecânico, almoxarife, auxiliar de armazém, caldeireiro, mecânico de refrigeração, motorista categoria D, pedreiro pcd, técnico florestal, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 235. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de expedição, auxiliar de linha de expedição, caixa de supermercado, eletricista, encarregado de obras, motorista de ônibus, pedreiro, técnico de estrada, entre outras chances. 235. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de expedição, auxiliar de linha de expedição, caixa de supermercado, eletricista, encarregado de obras, motorista de ônibus, pedreiro, técnico de estrada, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 226. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de obras, caldeireiro especializado, consultor de vendas, frentista, motoboy, operador de produção, pintor airless, pintor rolo e trincha, torneiro convencional, entre outras chances. 226. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de obras, caldeireiro especializado, consultor de vendas, frentista, motoboy, operador de produção, pintor airless, pintor rolo e trincha, torneiro convencional, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 40. Há oportunidades para ajudante de motorista, carpinteiro, costureira de máquinas industriais, técnico eletricista, técnico de refrigeração, servente de pedreiro, recepcionista de atendente, entre outras chances. : 40. Há oportunidades para ajudante de motorista, carpinteiro, costureira de máquinas industriais, técnico eletricista, técnico de refrigeração, servente de pedreiro, recepcionista de atendente, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.