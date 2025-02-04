Restaurante abre quase 80 vagas de emprego em nova unidade no ES

Nova unidade vai precisar de colaboradores Crédito: Divulgação

O Outback Steakhouse vai contratar 77 trabalhadores para atuarem na nova unidade que será inaugurada em breve no Shopping Mestre Álvaro, na Serra.

Os postos são para os cargos de atendente de restaurante, atendente de bar, recepcionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e auxiliar de restaurante.

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter mais de 18 anos e ensino médio/técnico completo, além de ter disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. Não é necessário ter experiência na área.

Os interessados podem fazer o cadastro até o dia 19 de fevereiro, na página de carreira da empresa.

Após a inscrição on-line, os candidatos passam por dinâmica em grupo e entrevistas. Os funcionários selecionados após essas etapas passam por um treinamento nos restaurantes.

Além do salário, os colaboradores recebem benefícios, como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica.

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