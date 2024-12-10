Marcopolo investe R$ 50 milhões em fábrica no ES para produção de ônibus elétrico

A fábrica da Marcopolo em São Mateus já exportou 50 ônibus urbanos para Angola e algumas unidades para Costa Rica. Crédito: Marcopolo/Divulgação

Conforto e segurança são pilares para empresas do setor de transportes, mas nos últimos anos – com a crescente necessidade de reduzir as emissões dos gases do efeito estufa –, um terceiro fator se tornou crucial para esse mercado: a inovação com foco na sustentabilidade. Neste cenário, soluções que contribuam para a diminuição do uso de combustíveis fósseis, como o diesel e a gasolina, têm sido uma forte aposta de marcas do segmento.

Visando contribuir para a descarbonização do transporte, a Marcopolo desenvolveu o Attivi Integral, ônibus 100% elétrico que, em 2024 começou a ser produzido na fábrica em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Atualmente, a empresa tem oito unidades do modelo circulando em Porto Alegre.

Segundo o CEO da Marcopolo, André Armaganijan, a unidade capixaba amplia o protagonismo da empresa no setor de mobilidade sustentável, sendo a única do Brasil com duas fábricas destinadas à produção de ônibus elétricos – a de São Mateus e a de Caxias do Sul, que também produzem outros modelos à combustão.

“Com foco na inovação e em estar sempre à frente das demandas de mercado, a companhia tem participado, há várias décadas, dos mais avançados projetos de mobilidade sustentável, como o desenvolvimento de produtos híbridos, a gás e hidrogênio e trens. Nos últimos anos, a Marcopolo fortaleceu o seu compromisso com a descarbonização do transporte através do Attivi Integral, modelo que incorpora as mais avançadas tecnologias e foi projetado para atender às características das cidades brasileiras”, destaca.

Para intensificar a atuação nesse mercado, a Marcopolo investiu R$ 50 milhões na ampliação e modernização da operação em São Mateus. O objetivo é transformá-la em um centro de excelência na fabricação de ônibus elétricos tanto para o mercado nacional quanto internacional.

A fábrica, inclusive, já exportou 50 ônibus urbanos para Angola e algumas unidades para Costa Rica.

Attivi Integral

O Attivi integral começou a ser produzido na fábrica da Marcopolo em São Mateus em 2024 Crédito: Marcopolo/Divulgação

Primeiro modelo da Marcopolo com chassi e carroceria próprios, o Attivi Integral também é um ônibus desenvolvido totalmente no Brasil, com tecnologia e componentes predominantemente nacionais.

“O modelo consolida uma solução completa de mobilidade urbana sustentável. As configurações diferenciadas e adaptáveis são capazes de atender às condições de operação e durabilidade necessárias”, ressalta André Armaganijan.

Com capacidade para transportar até 81 passageiros – sendo 40 em pé e 41 sentados –, o Attivi Integral conta com poltronas estofadas, espaço para cadeira de rodas, ar-condicionado, bateria com autonomia de até 250 quilômetros e tempo de carga de até quatro horas, de acordo com o carregador.

A Marcopolo também disponibiliza assistência aos operadores, com ampla rede de atendimento de pós-vendas e peças de reposição, incluindo sistema de recarga e manutenção das baterias.

Sustentabilidade

O Attivi Integral tem bateria com autonomia de até 250 quilômetros e tempo de carga de até quatro horas, de acordo com o carregador Crédito: Marcopolo/Divulgação

Outro destaque para o CEO é a descarbonização, tema que está diretamente relacionado com o setor de transporte. Segundo ele, as empresas do ramo estão trabalhando para atingir a meta de emissões zero rapidamente. Por isso, na avaliação do executivo, é necessário desenvolver novos produtos e ter capacidade para atender a demanda do mercado por ônibus elétricos, uma vez que a expectativa é de crescimento na procura por esses modelos no Brasil e em diferentes países.

“A Marcopolo está preparada para os desafios da mobilidade, com produtos adequados para as demandas atuais e futuras”, afirma.

Nesse cenário, André avalia que focar os investimentos e os recursos intelectuais de seus profissionais em projetos e práticas sustentáveis é o caminho mais eficiente para o bem-estar e a sustentabilidade da sociedade, não apenas no transporte.

“Práticas sustentáveis e a conscientização de toda a sociedade, começando pelas pessoas da própria empresa são fundamentais. A transformação realizada na operação da Marcopolo em São Mateus ao longo deste ano, reforça e demonstra isso”, completa.

Desenvolvimento na região

Em operação desde 2014, a unidade em São Mateus já possibilitou a criação de quase dois mil novos empregos Crédito: Marcopolo/Divulgação

Além de contribuir para a descarbonização do transporte e ampliar a atuação da Marcopolo, a presença da empresa em São Mateus também tem um papel importante para a economia da região, que se tornou uma das poucas cidades que possuem instalação para o desenvolvimento e produção de veículos elétricos.

“Isso coloca o Estado e a região na vanguarda tecnológica da indústria automobilística brasileira e mundial. Assim como os demais modelos produzidos pela Marcopolo na unidade há 10 anos, o Attivi fabricado em São Mateus poderá ser fornecido para diversas cidades brasileiras e exportado, o que colabora para o desenvolvimento e crescimento da economia do Espírito Santo”, avalia.

Em operação desde 2014, a unidade já possibilitou a criação de quase dois mil novos empregos.

Em outubro de 2024, a Marcopolo recebeu o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, para a apresentação do primeiro Attivi Integral produzido na planta capixaba. Durante a visita, também foram destacados os avanços para a ampliação da capacidade produtiva da operação no Estado.

"A ampliação da operação da Marcopolo é uma conquista para o Espírito Santo. É gratificante quando as políticas públicas de incentivos contribuem para a consolidação e crescimento de empresas que têm a capacidade de gerar oportunidades às pessoas. Novas linhas de produção são mais postos de trabalho, mais empregos, mais renda e desenvolvimento na região", destacou Ricardo Ferraço durante a visita.

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