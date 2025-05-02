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Humberto Gomes

Artigo de Opinião

É jornalista, pós-graduado em Comunicação Estratégica, gestão da Imagem e Política pela Ufes e especialista em redes sociais
Humberto Gomes

A comunicação de um mandato: será que um 'like' equivale a um voto?

Em um mandato, comunicar-se de forma eficiente tornou-se um grande desafio. Afinal, como ser assertivo com tantas plataformas, veículos e formas de comunicação disponíveis?
Humberto Gomes
É jornalista, pós-graduado em Comunicação Estratégica, gestão da Imagem e Política pela Ufes e especialista em redes sociais

Públicado em 

02 mai 2025 às 10:00
Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, TV, rádio... atualmente, os meios de comunicação se multiplicaram de maneira notável, refletindo as transformações do mundo contemporâneo.
Em um mandato, comunicar-se de forma eficiente tornou-se um grande desafio. Afinal, como ser assertivo com tantas plataformas, veículos e formas de comunicação disponíveis? Muitos políticos optaram por seguir um caminho claro: as redes sociais. Passaram a registrar vídeos, realizar danças, promover brincadeiras e diversas outras ações, tudo com o intuito de conquistar um "like" e alcançar o tão almejado engajamento.
Hoje, adotar esse tipo de comunicação tornou-se quase uma imposição. No entanto, surge uma reflexão — ou melhor, um questionamento: será que o 'like' equivale a um voto? Significa, de fato, uma aprovação? Ou, talvez, não seja apenas uma métrica da vaidade? E mais. Essa é, de fato, a melhor forma de comunicação em um mandato?

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O gestor deve, antes de tudo, PLANEJAR essa comunicação, escolhendo formatos, conteúdos e linguagens específicas para cada público. Gerar conteúdo, por si só, não é suficiente. É fundamental buscar os canais e o público adequados para garantir o sucesso da comunicação. E, claro, disseminar nos canais certos. Fazer essa distinção é essencial para o sucesso da estratégia.
Assim, a partir dessa comunicação será moldado, ao longo do tempo, o imaginário do público (eleitor), por meio de narrativas estratégicas ou, até mesmo, de forma mais espontânea.
É justamente nesse ponto que se manifestam os desafios. Para que a comunicação se dê de forma eficaz, é essencial que se estabeleça claramente tanto o propósito quanto a mensagem, ou seja, o objetivo final almejado. Ao proceder dessa forma, evita-se o improviso, os equívocos e até mesmo as gafes, que podem desencadear uma crise institucional ou causar danos irreparáveis à imagem pessoal.
Em certos casos, essas falhas podem se mostrar tão prejudiciais que tornam extremamente difícil a sua reversão, a ponto de comprometer a própria continuidade de um mandato.
Sabendo o objetivo final, logo em seguida ficará mais clara a definição da narrativa. E consequentemente, a comunicação do mandato.
Celular; redes sociais; marketing
Redes sociais Crédito: Freepik
Um equívoco comum hoje em dia é acreditar que as redes sociais são o principal elo entre o político e seus eleitores. A comunicação de um mandato vai muito além disso. Ela abrange mídia tradicional, imprensa, e-mail, eventos, mobilização, materiais impressos, WhatsApp e, em algumas ocasiões e regiões, até mesmo cartas!
Em um cenário de constante evolução das plataformas de comunicação, é fundamental que o gestor tenha uma visão estratégica para construir uma narrativa eficaz. A comunicação de um mandato vai além da presença digital, envolvendo diversos canais que, quando bem trabalhados, fortalecem a conexão com os eleitores e garantem a clareza da mensagem.

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