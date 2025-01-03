Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia (BR)

6 cursos para quem deseja atuar com marketing

Descubra opções práticas e acessíveis para desenvolver boas habilidades neste mercado em ascensão
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 jan 2025 às 16:19

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 16:19

Os cursos de marketing vão além das vendas e ensinam os profissionais a fortalecerem a marca e o relacionamento com os clientes (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Os cursos de marketing vão além das vendas e ensinam os profissionais a fortalecerem a marca e o relacionamento com os clientes Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
O marketing é uma área essencial para o sucesso empresarial, com foco em entender as necessidades do público-alvo e criar estratégias que gerem valor para os consumidores. Sua abordagem vai além da promoção de produtos, abrangendo o fortalecimento de marcas, análise de mercado e relacionamento com clientes.
Visto à importância e o alto investimento no marketing, confira, a seguir, alguns cursos para quem deseja atuar na área:

1. Introdução ao Marketing Digital

Este curso aborda os fundamentos do marketing on-line, explorando estratégias como SEO, marketing em redes sociais e anúncios pagos. É indicado para iniciantes que desejam entender o funcionamento do ambiente digital e aprender as campanhas básicas.

2. Gestão de mídias sociais

Focado na criação e gerenciamento de conteúdo para plataformas digitais, o curso ensina a desenvolver calendários editoriais, analisar e criar campanhas. É ideal para quem deseja trabalhar diretamente com o público nas redes sociais.
O curso de escrita criativa para vendas ensina a escrever textos que aumentam o engajamento (Imagem: fizkes | Shutterstock)
O curso de escrita criativa para vendas ensina a escrever textos que aumentam o engajamento Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

3. Escrita persuasiva para vendas

Voltado para redatores, empreendedores e profissionais de vendas , este curso ensina como escrever textos que aumentem o engajamento. A partir das aulas, você aprenderá técnicas que despertam a atenção e incentivam a ação do público-alvo.

4. Análise de dados e métricas de marketing

O curso capacita profissionais para interpretar dados de campanhas, atualizar estratégias e tomar decisões baseadas em resultados. Ele aborda ferramentas como gráficos e relatórios que ajudam a identificar tendências de consumo e oportunidades no mercado.

5. Design gráfico para materiais de marketing

Com foco no uso de ferramentas de design, este curso ensina a criar materiais visuais impactantes, como anúncios, banners e postagens. É uma opção perfeita para quem deseja agregar criatividade e funcionalidade às estratégias de comunicação.

6. Planejamento e produção de conteúdo

Ensina a criar conteúdo relevante para atrair e engajar o público, desde artigos e vídeos até postagens em redes sociais. O curso explora técnicas de storytelling e como adequar a comunicação para diferentes plataformas e objetivos de negócio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados