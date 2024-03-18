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Sustentabilidade

5 tendências sustentáveis do paisagismo

Paisagista explica como transformar os espaços sem prejudicar o meio ambiente

Publicado em 18 de Março de 2024 às 18:07

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 mar 2024 às 18:07
Imagem Edicase Brasil
O paisagismo de ambientes pode ser pensado de modo que não prejudique o planeta  Crédito: Ground Picture | Shutterstock
Decorar um ambiente não precisa ser prejudicial ao planeta, e quando o assunto é paisagismo, a sustentabilidade pode ser ainda mais presente. Jardins, áreas externas e outros projetos que trazem a natureza para o espaço da casa podem ter a preservação do meio ambiente como prioridade, e diversos materiais, espécies da flora e ferramentas de trabalho podem potencializar esse cuidado.
O paisagista Luciano Zanardo, profissional convidado da CASACOR São Paulo 2024 que está desenvolvendo uma praça sustentável de 130 m² para a mostra, identifica tendências que vieram para ficar nos projetos de paisagismo sem agredir o meio-ambiente. Veja a seguir!

1. Use recursos renováveis durante a construção

Esta tendência envolve o uso de materiais de construção sustentáveis , como bambu, concreto verde, madeira certificada e isolamento natural, visando reduzir o impacto ambiental da construção.

2. Deck de madeira ecológica

Imagem Edicase Brasil
Os decks de madeira ecológica são opções mais sustentáveis Crédito: tab62 | Shutterstock
Os decks de madeira ecológica são feitos a partir de materiais reciclados ou de fontes renováveis, como madeira de reflorestamento, plásticos reciclados e compósitos de madeira e plástico. Eles oferecem uma alternativa sustentável aos decks de madeira tradicionais.

3. Vasos vietnamitas

Os vasos vietnamitas são peças de decoração feitas à mão, tradicionalmente em cerâmica ou terracota, originárias do Vietnã. Eles são conhecidos por sua beleza artesanal e variedade de designs, e são frequentemente utilizados para exibir plantas e flores, contribuindo para uma estética natural e elegante.

4. Vegetação tropical

Imagem Edicase Brasil
O uso de plantas tropicais nos projetos externos é uma tendência Crédito: Projeto: Luciano Zanardo | Imagem: Julia Herman Fotografia
Esta tendência envolve a incorporação de plantas tropicais em espaços internos e externos, criando ambientes exuberantes e vibrantes. Plantas como palmeiras, samambaias, bromélias e orquídeas são frequentemente usadas para adicionar uma sensação de tropicalidade.

5. Obras de arte retratando a natureza

É possível incorporar obras de arte que retratam a natureza, como pinturas, fotografias e esculturas, em espaços interiores e exteriores. Essas obras não apenas adicionam beleza estética , mas também criam uma conexão com a natureza, promovendo um ambiente mais relaxante e inspirador.
Por Victoria Muzi

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