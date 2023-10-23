5 dicas para proteger móveis e outros itens durante obras e reformas

Reformas não precisam ser sinônimo de dor de cabeça Crédito: Atelier211 | Shutterstock

Quando se decide fazer uma reforma dentro de casa, o primeiro passo é proteger os móveis e os objetos. Isso porque, independentemente, do tamanho da obra, danos podem ser causados nos sofás, espelhos, paredes, teto, entre outros itens. Os estragos podem variar, desde uma simples mancha, até a perda total de peças mais valiosas, o que pode tornar o prejuízo bem grande.

“É muito comum estragar alguns itens de casa durante uma reforma, pois é um momento em que tem muitas pessoas juntas, bagunça, barulho, além de sujeira, tinta e outros equipamentos comuns em obras”, afirma o arquiteto e urbanista da Growt, startup focada em projetos e engenharia, João Lobato.

Foi pensando nisso que o especilista listou algumas dicas para evitar ainda mais “dor de cabeça” do que uma obra normalmente já pode causar. Confira:

1. Livre-se de itens dispensáveis

A organização é fundamental para uma boa reforma , seja uma obra grande, seja pequena. Deixe, então, com antecedência, a casa bem-organizada, retire e embale todos os objetos e disponha os itens para aumentar o espaço de circulação.

“É um bom momento para analisar o que você ainda precisa ter dentro de casa ou o que pode ser jogado fora, vendido ou, até mesmo, doado. Quanto mais espaço, melhor”, recomenda o profissional.

2. Selecione com cuidado o profissional

“Lembre-se sempre que o barato sai caro e, quando o assunto é obra, essa frase se torna ainda mais real. Por isso, procure conhecer bem a equipe que está contratando. É legal ter indicação de algum conhecido, pesquisar bem na internet e analisar trabalhos anteriores”, comenta.

Guardar objetos importantes e organizar os ambientes são ações fundamentais quando se trata de reformas Crédito: Antonio Guillem | Shutterstock

3. Retire objetos frágeis e de valor

Nem sempre é possível retirar todos os objetos do local onde a reforma ocorre, mesmo com essa a melhor forma de proteger suas coisas de danos. Afinal, alguns podem ser embutidos, enquanto outros muito pesados.

“Se sua reforma é na sala , por exemplo, leve os objetos mais frágeis e valiosos para outro cômodo da sua casa ou, até mesmo, para a casa de alguém que você conheça”, orienta o arquiteto. “Mas, caso a reforma seja na casa inteira, é bom investir em um lugar só para deixar seus objetos”, complementa.

4. Cubra móveis e paredes

Segundo João Lobato, uma alternativa para móveis grandes e pesados é comprar plásticos para cobrir esses objetos. “Essa é a forma que a maioria das pessoas usa e é eficaz dependendo do tamanho da obra . Além disso, tem um custo bem menor”, sugere.

5. Acompanhe de perto o andamento da obra

Além disso, é muito importante acompanhar a reforma de perto, já que a presença dos donos da casa faz com que os profissionais contratados tenham mais cuidado.

“A presença do dono ajuda nessa hora, e, caso não tenha disponibilidade, reveze com alguém ou chame uma pessoa de sua confiança para acompanhar o dia a dia da obra”, finaliza.