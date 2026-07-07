Diálogos.ag integra a programação da feira ES Construção

O futuro da economia brasileira diante do atual cenário da taxa de juros será tema de mais uma edição do Diálogos.ag, projeto de A Gazeta que reúne especialistas para discutir assuntos relevantes para o Espírito Santo. O encontro acontece no dia 8 de julho, das 17h às 18h, durante a Feira ES Construção, no Pavilhão de Carapina, na Serra.