Diálogos.ag integra a programação da feira ES Construção

O futuro da economia brasileira diante do atual cenário da taxa de juros será tema de mais uma edição do Diálogos.ag, projeto de A Gazeta que reúne especialistas para discutir assuntos relevantes para o Espírito Santo. O encontro acontece no dia 8 de julho, das 17h às 18h, durante a Feira ES Construção, no Pavilhão de Carapina, na Serra.
Com o tema “Taxa de juros: para onde vai a economia?”, o painel terá a participação de Alexandre Schubert, presidente da Ademi-ES, engenheiro civil formado pela Ufes e especialista em gestão econômica de incorporações; e Felipe Storch, colunista de A Gazeta, comentarista da CBN Vitória, professor da Fucape e economista-chefe do Ibef-ES.
A mediação será conduzida por Abdo Filho, colunista de Economia e Negócios de A Gazeta.
O debate acontece em um momento em que os juros seguem no centro das discussões econômicas, com reflexos diretos no crédito, nos investimentos, no setor produtivo e no mercado imobiliário.
A terceira edição da Feira ES Construção será realizada entre os dias 8 e 10 de julho e reunirá representantes da cadeia da construção civil capixaba.