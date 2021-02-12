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Carnaval

Esperamos o Carnaval como criança espera o Papai Noel, diz Claudia Leitte antes de live com Ivete

Cantoras animam o público neste sábado (13), numa live conjunta no YouTube
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 fev 2021 às 13:56

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 13:56

Ivete Sangalo e Claudia Leitte
Ivete Sangalo e Claudia Leitte Crédito: Divulgação
Ivete Sangalo e Claudia Leitte se encontram neste sábado (13) de Carnaval para uma live juntas. Na Bahia, o trio Ivete, Claudia e Você anima o público a partir das 17h30, com transmissão no Multishow e nas contas no YouTube das artistas também. Segundo as cantoras, a live deve durar cerca de três horas.
"O repertório está sendo concebido salvaguardando a memória afetiva dos fãs, a nossa, uma com a outra", diz Ivete durante entrevista por videochamada ao lado de Claudia.
Elas afirmam que, embora seja difícil pelo tempo, possa surgir uma música nova em parceria. "Não é garantia, isso demanda um tempo grande. Mas essa ideia não morreu. Estamos tentando achar ou fazer uma música", diz Ivete.

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A folia oficial pelo país foi oficialmente cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus, embora certamente alguns irresponsáveis vão promover festas e aglomerações.
Elas ressaltam a falta que o público no local faz durante esse período.
"É muito diferente. É massa a gente cantar. A gente gosta de ver gente feliz, eu estou sentindo muita falta do palco", afirma Claudia. "Mas o fato de a gente estar junta ali, de ter uma historia para contar, o nosso encontro é uma celebração e representa o encontro da galera."
Durante a entrevista, as duas mencionaram ainda a chance de saírem pelo Brasil para shows juntas.
"Claudia comentou comigo sobre essa possibilidade. Acho que existe, sim, essa possibilidade de virar um projeto", afirma Ivete. "Isso tudo depois da certeza de poder seguir com esses projetos", completa ela se referindo à pandemia.

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