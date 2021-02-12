Esperamos o Carnaval como criança espera o Papai Noel, diz Claudia Leitte antes de live com Ivete

Ivete Sangalo e Claudia Leitte Crédito: Divulgação

Ivete Sangalo e Claudia Leitte se encontram neste sábado (13) de Carnaval para uma live juntas. Na Bahia, o trio Ivete, Claudia e Você anima o público a partir das 17h30, com transmissão no Multishow e nas contas no YouTube das artistas também. Segundo as cantoras, a live deve durar cerca de três horas.

"O repertório está sendo concebido salvaguardando a memória afetiva dos fãs, a nossa, uma com a outra", diz Ivete durante entrevista por videochamada ao lado de Claudia.

Elas afirmam que, embora seja difícil pelo tempo, possa surgir uma música nova em parceria. "Não é garantia, isso demanda um tempo grande. Mas essa ideia não morreu. Estamos tentando achar ou fazer uma música", diz Ivete.

A folia oficial pelo país foi oficialmente cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus, embora certamente alguns irresponsáveis vão promover festas e aglomerações.

Elas ressaltam a falta que o público no local faz durante esse período.

"É muito diferente. É massa a gente cantar. A gente gosta de ver gente feliz, eu estou sentindo muita falta do palco", afirma Claudia. "Mas o fato de a gente estar junta ali, de ter uma historia para contar, o nosso encontro é uma celebração e representa o encontro da galera."

Durante a entrevista, as duas mencionaram ainda a chance de saírem pelo Brasil para shows juntas.