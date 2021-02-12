Cantor Bell Marques lamenta ano sem Carnaval

O cantor Bell Marques Crédito: Divulgação

O cantor e compositor Bell Marques, 68, chorou ao falar sobre o cancelamento do Carnaval 2021 devido à pandemia do coronavírus. "Hoje e um dia que não me sinto feliz!", disse o ex-vocalista do grupo musical Chiclete com Banana, em seu Instagram.

"Desculpem, não consigo falar, resolvi escrever", começou na legenda da publicação. "Existem coisas que não conseguimos explicar, todos sabem que essa festa tem um significado diferente pra mim e minha família, não e simplesmente o carnaval, e a história da minha vida", continuou.

"Hoje, não estou sentindo aquele frio na barriga de todos os anos, não sinto a tensão nervosa da casa, nem escuto o alvoroço dos abadás, meu telefone emudeceu, não e carnaval cidade, quero continuar dormindo, pra não perceber que o sol não brilha tão forte e com a mesma alegria, como nos anos passados", lamentou.

O artista ainda deixou um convite para a sua live de domingo, que ocorrerá em seu canal no YouTube às 16h, e será uma forma de matar a saudade da comemoração. Artistas como Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Cláudia Leitte também irão realizar lives durante o final de semana.