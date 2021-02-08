Ivete e Claudia Leitte: música no trio, mas sem o bloco na rua

Ivete Sangalo e Claudia Leitte Crédito: Divulgação

Por motivos óbvios de pandemia de Covid-19, o Carnaval 2021 foi suspenso. Algumas cidades cancelaram até o feriado para evitar aglomerações desnecessárias. E se o ano só começa depois do carnaval, como dar o pontapé inicial em 2021?

Claro que nada vai substituir a folia, mas Ivete Sangalo e Claudia Leitte prometem pelo menos tentar. Juntas, elas promovem, no próximo sábado (13), a partir das 17h30, a live “O TRIO: Ivete, Claudia e Você”, que será exibida no canal do Multishow no YouTube, assim como nos canais das duas cantoras.

“A gente espera pelo carnaval como uma criança espera pelo Papai Noel. A gente sonha em estar lá no trio”, conta Claudia Leitte, em entrevista via chamada de vídeo ao lado de Ivete. “Eu acho que a tristeza (pelo carnaval cancelado) não é só nossa, mas de todo mundo. A alegria é um bem comum”, completa Ivete.

Segundo elas, a ideia de produzir algo junto já vem de algum tempo, mas o projeto ganhou uma nova importância durante a pandemia. “Nos encontramos em shows, camarins, programas de TV, mas até então não tínhamos cantado juntas. A gente se conhece, sabe muito uma da outra. A gente se encontrou no meu DVD, lembra?”, questionou Ivete. “Você grávida, parecia um bombonzinho (risos)”.

Foi a proximidade de um carnaval atípico que fez com que a ideia finalmente saísse do papel. “Temos a responsabilidade de fazer tudo certinho, respeitando os fãs e essa data. Temos um convívio maravilhoso que só se amplifica”, diz Ivete. As restrições e as normas de distanciamento afetam além da óbvia ausência de público - toda a produção do show, segundo as cantoras, foi feita de modo a respeitar todas as normas necessárias.

"É diferente pela ausência do público, que é nosso grande motivador, nosso combustível, nosso dedo na tomada. " Ivete Sangalo - Cantora

Mesmo dizendo que tudo será um espetáculo, Ivete revela entender as limitações e diz que se fossem fazer tudo do jeito que queriam mesmo, teriam que ter uma equipe três vezes maior. “Mas vai ser lindo, com muita gente competente. Temos que entender as ressalvas e o proceder do momento”, disse Ivete, antes de Claudia completar: “A gente leva a música pro trio sem botar o bloco na rua”.

Falando sem parar e brincando o tempo todo durante a entrevista, Ivete e Claudia pouco falaram sobre o repertório. “Vai ser 45 minutos de intimista e depois vamos pra quebração (risos)”, brincou Ivete, para depois falar sério. “Serão muitas surpresas, mas tem que ter uma surpresinha, né? Vamos fazer valer o convite e receber os fãs da maneira certa, com memória afetiva das duas e na pegada do trio elétrico mesmo”, prometeu.

Para Claudia, o carnaval não será completo. “Quando eu canto algumas coisas eu sinto o cheiro da avenida. A gente tá precisando desse carinho, desse calor… Eu tentei me desbaratinar e do carnaval, mas chegou fevereiro e não deu mais. Sinto falta”, disse.

"Quando eu canto algumas coisas eu sinto o cheiro da avenida. A gente tá precisando desse carinho, desse calor… Eu tentei me desbaratinar e do carnaval, mas chegou fevereiro e não deu mais. Sinto falta" Claudia Leitte - Cantora

A pré-produção do show foi complicada, com Claudia passando muito tempo no Rio de Janeiro por conta do “The Voice”. “Ela tava na escolha das vozes e eu conheço bem, sei que é complicado”, pondera Ivete. Chamei o Radamés (Venâncio, maestro de Ivete) e o Luciano (Pinto), maestro de Claudia e eles foram lá em casa pra decidir o repertório. Aí no final do dia eu mandava pra ela e era só cavaco chorando, muda isso, acerta aquilo”, disse Ivete, antes de Claudia interromper: “rapaz… Eu sou viciada em trabalho, mas essa aqui (risos)”. Ivete ainda completou dizendo não se tratar de um projeto “negócio”, mas sim de um “projeto da vida da gente, um encontro muito necessário”.

Mesmo mergulhando de corpo e alma no projeto, tanto Claudia quanto Ivete contam os dias para voltar a se apresentar para um público. “É nosso grande motivador, nosso combustível, nosso dedo na tomada”, disse Ivete. “Cantar é o nosso lugar. A gente gosta de ver gente, gente feliz. O fato de estarmos juntas, de termos um espaço para cantar, representa também um encontro da galera”, ponderou Claudia.