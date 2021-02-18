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Com infecção intestinal

Após ser internada, Anitta tranquiliza fãs nas redes sociais

Anitta pediu para os fãs não repassarem fake news falando que ela está com Covid-19 e disse que ficará bem e poucos dias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2021 às 19:41

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 19:41

A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Globo/João Miguel Júnior
A cantora Anitta, 27, fez postagens nas redes sociais nesta quinta-feira (18) para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. A cantora está internada desde terça-feira (16) em um hospital no Rio de Janeiro devido uma infecção intestinal. Ela não tem previsão de alta.
"Peguei um pouco no celular hoje. Ainda não tive alta, é minha quarta noite dormindo no hospital mas já me sinto melhor do que quando entrei. Obrigada pelas energias positivas. Um beijo", escreveu.
Anitta pediu ainda para os fãs não repassarem fake news falando que ela está com Covid-19 e disse que ficará bem e poucos dias.
"Por favor, não repassem fake news por aí. Meu irmão já postou meu teste de Covid nos stories ontem [quarta-feira] para isso e segue dando negativo. Não se trata de corona. Estarei bem em poucos dias se Deus quiser", escreveu.
Em nota, a assessoria da cantora confirmou a internação dela após se sentir mal em casa. "A cantora passou por diversos exames que apontaram o diagnóstico de intoxicação alimentar. Anitta esta sob cuidados médicos, recebendo medicação e hidratação. A cantora, ainda sem previsão de alta, passará mais esta noite no hospital", informa o comunicado.
A internação da cantora acontece no mesmo dia em que Anitta lança o reality show Ilhados com Beats, gravado de forma relâmpago no último fim de semana. O conteúdo está disponível na conta oficial da Beats no Instagram.
"A ideia veio do nada. Eu estava meio entediada e pensei "e se eu fosse com alguns amigos para uma ilha e tudo fosse filmado? Acho que renderia um reality'", contou Anitta sobre a idealização do programa gravado em Angra dos Reis, no sul do Rio, em entrevista por email à Folha de S.Paulo.

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