BBB 21: Caio é o Anjo pela terceira semana seguida e está imune

Caio é o anjo pela segunda semana seguida Crédito: Fábio Rocha/Globo

Caio é o anjo pela terceira semana consecutiva no Big Brother Brasil. Diferentemente das outras vezes, em que o vencedor da disputa deveria blindar outro confinado de não ser indicado ao Paredão, o benefício nesta etapa é autoimune. Ou seja, ele não pode ser votado e já está garantido mais uma semana na casa.

Além da imunidade, Caio ganha um almoço especial com direito a ver um vídeo da família e um prêmio de R$ 5.000.

Após sorteio, participaram da Prova do Anjo Gil, Caio, Rodolffo, Sarah, Carla, Juliette, Fiuk e Lumena. A disputa consistia em montar looks. Primeiro, eles tinham de lançar dois dados, que iriam apontar o tipo de visual que deveriam montar. Por exemplo, xadrez para uma noite romântica ou esportivo para ficar em casa, entre outros. O brother deveria, então, escolher umas das opções disponíveis em araras e levar para o seu closet.

Cada roupa valia uma quantidade de pontos só revelada após a escolha. Foram cinco rodadas e ganhava quem fizesse o maior número de pontos. Na primeira rodada, Gil e Caio tiveram a melhor performance e ganharam 50 pontos (o máximo por look).

Na segunda etapa, Caio disparou ao conquistar mais 50 pontos e somar 100 -Gil ficou em segundo com 70. Na etapa seguinte, Caio se manteve líder ao conseguir mais 40 pontos, contabilizando 140. Fiuk subiu para a segunda posição com 110, e Lumena para a terceira com 100. Gil foi para o terceiro lugar com 80 pontos, empatado com Carla e Sarah.

Na quarta rodada, Caio permaneceu líder com mais 40 pontos, somando 180. Fiuk se manteve na segunda posição com 160, e Lumena na sequência com 150. Carla, Gil, Sarah, Juliette e Rodolffo foram eliminados nesta etapa, porque a pontuação não permitia mais que eles alcançassem Caio.

Na última rodada, Fiuk foi o primeiro a jogar e conseguiu 10 pontos, insuficientes para ganhar de Caio. Lumena fez 40 pontos e contabilizou 190. Mas Caio fez 20 pontos e conquistou 200, sendo Anjo pela terceira semana consecutiva.

Na sequência, o brother teve que escolher quem vai ficar com o Monstro da semana. A escolha foi por Pocah, que já havia chorado por não ter conseguido participar da prova, e Projota. Eles terão que se vestir de frango assado e brócolis e cumprir as chamadas no pátio até o domingo, além de terem perdido estalecas.

DINÂMICA DA SEMANA

O Paredão será triplo nesta semana, mas até cinco pessoas serão indicadas. No sábado (27), o Big Fone vai tocar e quem atender terá de indicar três colegas à berlinda.

No domingo, o líder João vai colocar alguém diretamente no Paredão. Depois, todos os participantes votam no confessionário. O indicado do líder terá a responsabilidade de salvar um dos três brothers escolhidos por quem atendeu o Big Fone.

Desta forma, os outros dois, além do mais votado pela casa, disputam a Prova Bate e Volta, na qual um deles se salva. Os restantes e o indicado pelo Líder disputam a preferência do público no Paredão.

VEJA A PONTUAÇÃO NA PROVA DO ANJO: