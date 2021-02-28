"BBB 21": Projota se irrita com raio-x e xinga João: "Líder de merda"

Projota não ficou nada contente na manhã deste domingo (28) dentro do "BBB 21". O cantor teve que ficar em uma fila para passar pelo raio-x diário e ele também está cumprindo o desafio do monstro. Sarah, Gilberto e João estavam na frente do artista na hora da entrada ao confessionário.
Em conversa com o capixaba Arthur, Projota começou: Não aguento mais! Bando de filho da (xingamento). Peguei fila pra fazer o raio-x. Já fui o primeiro a chegar ali, já deixei os monstros passarem na minha frente. Semana passada mesmo, tá ligado? E hoje peguei fila, mano. Três pessoas na minha frente, na fila".
E continuou, detonando o líder da semana, João: "Inclusive esse líder de merda. Esse filho da (xingamento). Mano, me deixa ficar aqui pra eu tirar esse desgraçado na semana que vem. Falso do (xingamento)".
"Isso é bom pra gente aprender", disse Arthur, ao consolar o colega de confinamento.