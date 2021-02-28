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"BBB 21": Projota se irrita com raio-x e xinga João: "Líder de merda"

Em conversa com o capixaba Arthur, Projota xingou o líder João e disse ter se irritado por enfrentar filha com Sarah e Gilberto no raio-x neste domingo (28)

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2021 às 14:12
BBB 21: Arthur e Projota conversam na área externa da casa
BBB 21: Arthur e Projota conversam na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Projota não ficou nada contente na manhã deste domingo (28) dentro do "BBB 21". O cantor teve que ficar em uma fila para passar pelo raio-x diário e ele também está cumprindo o desafio do monstro. Sarah, Gilberto e João estavam na frente do artista na hora da entrada ao confessionário. 
Em conversa com o capixaba Arthur, Projota começou: Não aguento mais! Bando de filho da (xingamento). Peguei fila pra fazer o raio-x. Já fui o primeiro a chegar ali, já deixei os monstros passarem na minha frente. Semana passada mesmo, tá ligado? E hoje peguei fila, mano. Três pessoas na minha frente, na fila". 
E continuou, detonando o líder da semana, João: "Inclusive esse líder de merda. Esse filho da (xingamento). Mano, me deixa ficar aqui pra eu tirar esse desgraçado na semana que vem. Falso do (xingamento)". 

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"Isso é bom pra gente aprender", disse Arthur, ao consolar o colega de confinamento. 
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