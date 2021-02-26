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Lady Gaga oferece R$ 2,7 milhões pela devolução dos cães; FBI investiga motivação

Polícia quer saber se motivação de roubo foi política

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 fev 2021 às 15:13
Lady Gaga com seus cachorros
Lady Gaga com seus cachorros Crédito: Instagram/lallieburns
A cantora Lady Gaga, 34, está muito chateada com o roubo de seus dois cães da raça buldogue francês. De acordo com o Daily Mail, ela oferece uma recompensa de R$ 2,7 milhões pela devolução dos animais.
Agora, o FBI entrou no caso para investigar se a motivação do crime teria sido por cunho político ou resgate. Gaga cantou o hino americano na posse de Joe Biden e se mostrou favorável ao governo dele nas eleições.
Segundo o The Sun, o FBI tem trabalhado diretamente com o Departamento de Polícia de Los Angeles para resolver o caso. O veículo diz que vizinhos da cantora acreditam que o ataque tenha sido premeditado.
Um vizinho de nome Buck Angel, que acompanhou o crime e ligou para a polícia, disse ao veículo que o crime não pode ser apenas por acaso naquele local. Ele também diz que a área em que o roubo aconteceu está vazia há cinco anos e que não tem testemunhas que vivam lá.
"Eles tinham que ter escolhido aquele local para realizar o ataque, e aqueles cães eram alvos de resgate. Eles devem querer chantagear Lady Gaga por dinheiro", disse o vizinho ao The Sun.

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ENTENDA O CASO

Gaga teve dois de seus buldogues franceses roubados após pelo menos uma pessoa armada atirar no homem que passeava com os animais. O crime aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Gaga estava em viagem à Itália.
Segundo o site TMZ, o passeador de cachorros de 30 anos foi alvejado na noite de quarta-feira (24). Ele estava com três cachorros da artista: Koji, Miss Asia e Gustavo. Embora dois tenham sido roubados, o terceiro, Miss Asia, correu, mas depois foi recuperado.
Não há informações com relação ao estado de saúde do funcionário de Gaga nem sobre o paradeiro e o estado de saúde dos dois bichos. O Daily Mail, porém, afirma que o estado do profissional é grave, já que teriam sido quatro tiros na região do peito. A polícia foi acionada para investigar o caso e conta que quando chegou viu o homem consciente, porém com muitas dificuldades para respirar. Ele foi levado para o hospital.
Os buldogues franceses são cães caros nos Estados Unidos. Segundo o Daily Mail, os valores para venda podem chegar ao equivalente a R$ 16 mil.

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