Nego Di solta o verbo e acusa Globo de manipulação no BBB 21

Nego Di usou redes sociais para reclamar do BBB 21 Crédito: Reprodução/Redes sociais

Depois de assistir a participação de Lucas Penteado no Altas Horas deste sábado (27), ele disse que estava incomodado com as falas do ex-brother e fez desabafos em relação ao suposto tratamento desproporcional que o programa deu a quem saiu da casa.

"Quero entender qual é a da Globo", disse, questionando se as carreiras de Karol Conká e Lucas Penteado seriam mais importantes do que a sua e dizendo que o discurso de acolhimento da emissora usado para os dois participantes do camarote não foi aplicado a ele. Procurada, a Globo não se manifestou até a publicação deste texto.

ACUSAÇÕES AO PROGRAMA

"Eu estou cansado de evitar falar da Globo, de passar pano. Azar que tem contrato", afirmou Nego Di antes de fazer uma série de acusações à produção do programa, como a de manipular as edições, as câmeras do pay-per-view e de não atender a um pedido médico.

"Precisei de remédio, estava com a unha encravada e fiquei três dias batendo na porta do confessionário", contou. "As pessoas trocavam de microfone quatro vezes em um dia, eram chamadas no confessionário, voltavam e pareciam que tinham sido benzidas. Voltavam mais equilibradas", ironizou.

"As piadas que eu contei não apareceram, os conselhos que eu dei antes de virar as costas para o Lucas não apareceram. Quem viu o pay-per-view sabe, do nada troca de câmera, corta. Fora a edição que vai pra Globo", desabafou. "Chega uma hora que tu é vilão e não é válido para eles fazer tu te redimir porque perde a graça. Os caras fizeram uma palhaçada da nossa vida".

SAÍDA DE LUCAS

Enquanto falava de Lucas, o humorista sugeriu que o ator havia sido expulso da casa. "Eles falam que ele pediu para sair, mas ele foi expulso", disse, completando que, após a saída do brother, ele foi chamado ao confessionário e ouviu da produção que Penteado era um monstro quando bebia. "Quando uma pessoa te fala isso, te leva a crer que 'mano, estou agindo certo'".

Ele também destacou as informações que Karol Conká supostamente tinha sobre o jogo e criticou o tempo que ela teve entre a eliminação e a entrevista de praxe com Tiago Leifert no palco do programa. "Como ela sabia que seria rejeitada, que ia bater o recorde [no paredão]?", perguntou. "Quando eu saí não teve intervalo, era 'conta até dez e vai'".