"BBB 21": machucado, Caio sofre com banho e fãs pedem acessibilidade

BBB 21: Caio tem que tomar banho sentado por pé quebrado e falta de acessibilidade Crédito: TV Globo/Reprodução

Caio tem protagonizado cenas de polêmica dentro do " BBB 21 ". Mas nestes casos especificamente nada que ele provoque por mal. É que a dificuldade que o brother tem enfrentado para tomar banho acabou repercutindo na web.

Nesta quinta (25), o fazendeiro chegou a se sentar no chão para conseguir realizar a higiene pessoal.

"A dificuldade do Caio para tomar banho e se trocar só é gigante. Todo dia agradecemos pelo apoio que o Rodolffo está dando, sem ele não seria fácil", disse a família de Caio em publicação na internet.