"BBB 21": machucado, Caio sofre com banho e fãs pedem acessibilidade

Caio tem protagonizado cenas de polêmica dentro do "BBB 21". Mas nestes casos especificamente nada que ele provoque por mal. É que a dificuldade que o brother tem enfrentado para tomar banho acabou repercutindo na web.
Nesta quinta (25), o fazendeiro chegou a se sentar no chão para conseguir realizar a higiene pessoal.
"A dificuldade do Caio para tomar banho e se trocar só é gigante. Todo dia agradecemos pelo apoio que o Rodolffo está dando, sem ele não seria fácil", disse a família de Caio em publicação na internet.
Na web, os fãs criticam: "Espero que nunca coloquem uma pessoa com deficiência no BBB. Vai ser a maior humilhação já vista em rede nacional. Caio está tomando banho sentado no chão!". Outro internauta observou: "Acessibilidade é direito inegável".