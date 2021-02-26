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Está com pé quebrado

"BBB 21": machucado, Caio sofre com banho e fãs pedem acessibilidade

Fazendeiro do reality da Globo quebrou o pé e precisou se sentar nesta quinta (25) para tomar banho dentro da casa mais vigiada do Brasil. Na web, cena foi criticada

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 08:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2021 às 08:10
BBB 21: Caio tem que tomar banho sentado por pé quebrado e falta de acessibilidade
BBB 21: Caio tem que tomar banho sentado por pé quebrado e falta de acessibilidade Crédito: TV Globo/Reprodução
Caio tem protagonizado cenas de polêmica dentro do "BBB 21". Mas nestes casos especificamente nada que ele provoque por mal. É que a dificuldade que o brother tem enfrentado para tomar banho acabou repercutindo na web. 
Nesta quinta (25), o fazendeiro chegou a se sentar no chão para conseguir realizar a higiene pessoal. 
"A dificuldade do Caio para tomar banho e se trocar só é gigante. Todo dia agradecemos pelo apoio que o Rodolffo está dando, sem ele não seria fácil", disse a família de Caio em publicação na internet. 

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Na web, os fãs criticam: "Espero que nunca coloquem uma pessoa com deficiência no BBB. Vai ser a maior humilhação já vista em rede nacional. Caio está tomando banho sentado no chão!". Outro internauta observou: "Acessibilidade é direito inegável". 

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