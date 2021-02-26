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Karol Conká cresce após eliminação do "BBB 21" e iguala n° de seguidores

Karol Conká, que ganhou o título de vilã da edição, superou o colega de confinamento Nego Di, 26, e saiu do BBB 21 na última terça-feira (23) com recorde de rejeição, registrando 99,17% dos votos

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 07:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 fev 2021 às 07:49
BBB 21: a sister Karol Conká
BBB 21: a sister Karol Conká Crédito: TV Globo/Reprodução
Seguindo a tendência de outros eliminados do Big Brother Brasil 21, a cantora Karol Conká, 35, interrompeu uma sequência de quedas e voltou a ganhar seguidores nas redes sociais após deixar o programa. Na tarde desta quinta-feira (25), ela já tinha igualado o número de antes do reality, de 1,5 milhão de seguidores no Instagram.
Karol Conká, que ganhou o título de vilã da edição, superou o colega de confinamento Nego Di, 26, e saiu do BBB 21 na última terça-feira (23) com recorde de rejeição, registrando 99,17% dos votos -Nego Di tinha o recorde anterior. Ela disputava a preferência do público com Arthur Picoli, 26, e Gilberto Nogueira, 29, que tiveram 0,54% e 0,29%, respectivamente.
A rapper acumulou polêmicas ao longo do mês em que permaneceu no programa, que incluíram alegações de vão de assédio a tortura psicológica. Isso refletiu em suas redes sociais desde o início. Após ganhar 300 mil seguidores após o anúncio de seu nome como participantes, ela só caiu, chegando a 1,2 milhão na semana passada.
Outros eliminados também registraram uma melhora no número de seguidores após a saída do programa. Nego Di, que também saiu com rejeição, ganhou 200 mil novos fãs no Instagram nas duas últimas semanas. Kerline Cardoso, 28, Lucas Pentenado, 24, e Bil Araujo, 29, também cresceram, mas não tiveram as quedas que os outros dois tiveram antes da eliminação.
Dos brothers que permanecem na casa, o único a registrar queda no número de seguidores na última semana foi Projota, que foi de 3,8 milhões para 3,7 milhões. O músico havia começado o programa com 2,9 milhões de seguidores e chegou a 4,4 milhões antes de começar a cair, há três semanas.

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Os que mais cresceram nos últimos sete dias são Juliette Freire, 31, Sarah Andrade, 29, e Gilberto Nogueira. Juliette saltou de 8,9 milhões para 11 milhões, e já é a terceira no ranking de seguidores, atrás apenas de Viih Tube (17,2 mi) e Pocah (12,2 mi), que entraram na casa com um número já bem superior ao de outros competidores.
Sarah foi de 6,3 milhões para 8,3 milhões na última semana, enquanto Gilberto pulou de 5,3 milhões para 6,4 milhões. Outro destaque é Camilla de Lucas, 26, que também cresceu, de 4,1 mi a 5,4 mi. João, que ganhou a liderança da semana, está na rabeira do ranking, com 886 mil seguidores, atrás apenas de Lumena (151 mil).

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