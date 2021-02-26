Karol Conká cresce após eliminação do "BBB 21" e iguala n° de seguidores

BBB 21: a sister Karol Conká Crédito: TV Globo/Reprodução

Seguindo a tendência de outros eliminados do Big Brother Brasil 21 , a cantora Karol Conká, 35, interrompeu uma sequência de quedas e voltou a ganhar seguidores nas redes sociais após deixar o programa. Na tarde desta quinta-feira (25), ela já tinha igualado o número de antes do reality, de 1,5 milhão de seguidores no Instagram.

Karol Conká, que ganhou o título de vilã da edição, superou o colega de confinamento Nego Di, 26, e saiu do BBB 21 na última terça-feira (23) com recorde de rejeição, registrando 99,17% dos votos -Nego Di tinha o recorde anterior. Ela disputava a preferência do público com Arthur Picoli, 26, e Gilberto Nogueira, 29, que tiveram 0,54% e 0,29%, respectivamente.

A rapper acumulou polêmicas ao longo do mês em que permaneceu no programa, que incluíram alegações de vão de assédio a tortura psicológica. Isso refletiu em suas redes sociais desde o início. Após ganhar 300 mil seguidores após o anúncio de seu nome como participantes, ela só caiu, chegando a 1,2 milhão na semana passada.

Outros eliminados também registraram uma melhora no número de seguidores após a saída do programa. Nego Di, que também saiu com rejeição, ganhou 200 mil novos fãs no Instagram nas duas últimas semanas. Kerline Cardoso, 28, Lucas Pentenado, 24, e Bil Araujo, 29, também cresceram, mas não tiveram as quedas que os outros dois tiveram antes da eliminação.

Dos brothers que permanecem na casa, o único a registrar queda no número de seguidores na última semana foi Projota, que foi de 3,8 milhões para 3,7 milhões. O músico havia começado o programa com 2,9 milhões de seguidores e chegou a 4,4 milhões antes de começar a cair, há três semanas.

Os que mais cresceram nos últimos sete dias são Juliette Freire, 31, Sarah Andrade, 29, e Gilberto Nogueira. Juliette saltou de 8,9 milhões para 11 milhões, e já é a terceira no ranking de seguidores, atrás apenas de Viih Tube (17,2 mi) e Pocah (12,2 mi), que entraram na casa com um número já bem superior ao de outros competidores.