Filho de Mauricio de Sousa diz perder seguidores ao publicar fotos com o marido

O diretor Mauro Sousa, filho do cartunista Mauricio de Sousa, afirmou que costuma perder centenas de seguidores no Instagram quando publica fotos românticas ao lado do marido, Rafael Piccin. Ele disse, porém, que não se abala com a situação. "Estou preocupado? Não. Então, vai aí uma fotinho com meu amô!", escreveu ele, nesta quarta (24), na rede social.

Em novembro do ano passado, Sousa e Piccin comemoraram 13 anos de casados."Estou empolgadíssimo pelos próximos capítulos da nossa história, porque 13 anos não são nada perto da vida inteira que ainda vamos passar juntos!", afirmou ele, na ocasião.

Ele também comentou que a união entre os dois não é como um casamento convencional. "Nunca fizemos uma festa ou cerimônia religiosa -sempre preferimos viajar. Nunca moramos juntos, não usamos alianças, não nos vemos todos os dias e muitas vezes nem queremos nos ver. Não temos nem pretendemos ter filhos, não temos conta conjunta, ou seja, tudo diferente daquilo que, desde sempre, aprendemos que é um 'casamento'. E mesmo assim, eu e o Rafa estamos completando hoje, dia 14 de Novembro de 2020, 13 anos de casados! Porque para gente, casar-se é isso: é encontrar a maneira de escrever a nossa história do jeito que funciona pra gente", disse.