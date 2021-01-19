Cantor Silva reata namoro com ex e curte viagem romântica, diz jornal

Para celebrar a união, de acordo com a publicação, os dois estão curtindo uma espécie de lua de mel na Chapada Diamantina, na Bahia. No entanto, não postaram nenhuma foto juntos até o momento.

O casal chegou a parar de se seguir nas redes com o fim do relacionamento, em 2020, mas desde o réveillon já têm se visto novamente. Renan, segundo o Extra, passou o ano novo com Silva em Salvador, onde o cantor tem casa, e logo depois os dois partiram para a Chapada. Lá, estão hospedados em um chalé construído em cima de um enorme pé de jaca. As diárias são, em média, R$ 2 mil.