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Cantor Silva reata namoro com ex e curte viagem romântica, diz jornal

Artista capixaba passou o réveillon junto com o estilista Renan Mantovaneli e, agora, o casal curte espécie de lua de mel, segundo informações do jornal Extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2021 às 09:07

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 09:07

Cantor Silva reata namoro com ex, Renan Mantovaneli, e casal curte viagem romântica
Cantor Silva reata namoro com ex, Renan Mantovaneli, e casal curte viagem romântica Crédito: Reprodução/Instagram @silva @renanmantovaneli/Montagem A GAZETA
Silva não está mais solteiro! Pelo menos é o que garante o Extra, que ainda completa que o cantor capixaba reatou com ninguém menos que o próprio ex, o estilista Renan Mantovaneli, de quem estava separado desde outubro do ano passado. 
Para celebrar a união, de acordo com a publicação, os dois estão curtindo uma espécie de lua de mel na Chapada Diamantina, na Bahia. No entanto, não postaram nenhuma foto juntos até o momento. 
O casal chegou a parar de se seguir nas redes com o fim do relacionamento, em 2020, mas desde o réveillon já têm se visto novamente. Renan, segundo o Extra, passou o ano novo com Silva em Salvador, onde o cantor tem casa, e logo depois os dois partiram para a Chapada. Lá, estão hospedados em um chalé construído em cima de um enorme pé de jaca. As diárias são, em média, R$ 2 mil. 
Renan e Silva, durante a viagem, chegaram a fazer fotos nas mesmas paisagens, mas sozinhos nos cliques. 

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