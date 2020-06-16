Ivete Sangalo lança videoclipe com "beijaço" do cantor capixaba Silva

A cantora Ivete Sangalo acaba de lançar o videoclipe da música "Localizei" , com imagens de "beijaços" protagonizados por artistas, entre eles o capixaba Silva com o namorado Renan Mantovanelli e o empresário Marcus Buaiz e a cantora Wanessa.
Ivete convidou uma série de personalidades, que participaram do clipe beijando seus namorados. Sandy e Lucas Lima, Antonio Fagundes e Alexandra Moraes, Gilberto e Flora Gil, Ludmilla e Brunna Gonçalves, Luciano Huck e Angélica, Belo e Gracyanne Barbosa, Tiago Abravanel e Fernando Poli, Ana Maria Braga e Johnny Lucet, Xuxa e Juno Andrade, Sheron Menezes e Saulo Bernard, Carolina Dieckmann e Tiago Worcman, também apareceram em cenas de muito romance e carinho.
A foto usada na capa do single é a mesma com que Daniel Cady, marido de Ivete, parabenizou a esposa em seu aniversário de 48 anos, em maio.