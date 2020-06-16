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Renata Rasseli

Ivete Sangalo lança videoclipe com "beijaço" do cantor capixaba Silva

A música "Localizei" foi lançada na última sexta-feira (12) com beijos de vários artistas, entre eles do cantor capixaba Silva e o namorado, e do empresário do ES Marcus Buaiz e a cantora Wanessa

Públicado em 

16 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ivete Sangalo e o marido Daniel Cady
Ivete Sangalo e o marido Daniel Cady Crédito: Reprodução
A cantora Ivete Sangalo acaba de lançar o videoclipe da música "Localizei" , com imagens de "beijaços" protagonizados por artistas, entre eles o capixaba Silva com o namorado Renan Mantovanelli e o empresário Marcus Buaiz e a cantora Wanessa.
Silva e o namorado Renan Mantovanelli
Silva e o namorado Renan Mantovanelli Crédito: Reprodução
Ivete convidou uma série de personalidades, que participaram do clipe beijando seus namorados. Sandy e Lucas Lima, Antonio Fagundes e Alexandra Moraes, Gilberto e Flora Gil, Ludmilla e Brunna Gonçalves, Luciano Huck e Angélica, Belo e Gracyanne Barbosa, Tiago Abravanel e Fernando Poli, Ana Maria Braga e Johnny Lucet,  Xuxa e Juno Andrade, Sheron Menezes e Saulo Bernard, Carolina Dieckmann e Tiago Worcman, também apareceram em cenas de muito romance e carinho. 
Marcus Buaiz e Wanessa Camargo
Marcus Buaiz e Wanessa Camargo Crédito: Reprodução
A foto usada na capa do single é a mesma com que Daniel Cady, marido de Ivete, parabenizou a esposa em seu aniversário de 48 anos, em maio.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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