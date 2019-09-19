Cantor Silva recebe convite "fofo" para sexo a três: "Ménage"

Crédito: Reprodução/Instagram @silva

cantor Silva já tinha postado nas redes sociais um convite inusitado que recebeu para integrar um ménage - sexo a três. Há umas semanas ojá tinha postado nas redes sociais um convite inusitado que recebeu para integrar um trisal . Mas nesta quarta (18) foi dia de o capixaba ser abordado novamente com nova mensagem vinda pelo direct do Instagram. No texto, um desconhecido o chama para fazer um

"Oie, Silva, tudo bem? Sei que é muito descarado, mas eu e meu namorado somos muito afim de fazermos um amorzinho com você. Se você um dia ler isso e se interessar, me dá um toque. Amo seu som e a sua pessoa", diz a mensagem indiscreta.

O print da mensagem foi postada no Twitter pelo próprio Silva, que ainda comentou sobre o episódio: "Não sabia que dava para ser tão fofo um convite de ménage".

A primeira vez que isso aconteceu foi em agosto deste ano. Na ocasião, o interessado mandou a mensagem para o cantor dizendo: "Olá, Silva. Eu e meu namorado chegamos à conclusão de que você faz o tipo dos dois. Caso tenha interesse, estamos disponíveis. Abraços".