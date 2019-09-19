Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Me dá um toque"

Cantor Silva recebe convite "fofo" para sexo a três: "Ménage"

Capixaba postou print da mensagem em seu Twitter e expôs admirador anônimo que disse que é "só dar um toque" caso o cantor tenha interesse
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

19 set 2019 às 06:38

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 06:38

Crédito: Reprodução/Instagram @silva
Há umas semanas o cantor Silva já tinha postado nas redes sociais um convite inusitado que recebeu para integrar um trisal. Mas nesta quarta (18) foi dia de o capixaba ser abordado novamente com nova mensagem vinda pelo direct do Instagram. No texto, um desconhecido o chama para fazer um ménage - sexo a três
"Oie, Silva, tudo bem? Sei que é muito descarado, mas eu e meu namorado somos muito afim de fazermos um amorzinho com você. Se você um dia ler isso e se interessar, me dá um toque. Amo seu som e a sua pessoa", diz a mensagem indiscreta. 
> Trisal? Silva recebe convite de casal para sexo: "Eu e meu namorado"
O print da mensagem foi postada no Twitter pelo próprio Silva, que ainda comentou sobre o episódio: "Não sabia que dava para ser tão fofo um convite de ménage".
A primeira vez que isso aconteceu foi em agosto deste ano. Na ocasião, o interessado mandou a mensagem para o cantor dizendo: "Olá, Silva. Eu e meu namorado chegamos à conclusão de que você faz o tipo dos dois. Caso tenha interesse, estamos disponíveis. Abraços". 
O cantor mostrou o print nas redes sociais e escreveu: "Morro com um convite bem formal". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Sexo Twitter
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados