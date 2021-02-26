Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É ele! O Genilson!

"BBB 21": vídeo mostra suposto rato dentro da cozinha do reality

Tiago Leifert brincou e compartilhou um stories com a foto da sombra de um rato e escreveu "O rato preto está de volta", fazendo referência ao Genilson, do BBB 20
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 fev 2021 às 07:40

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 07:40

BBB 21: internautas identificam rato andando no telhado da casa
BBB 21: internautas identificam rato andando no telhado da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Circulou nas redes sociais, na quarta-feira, 24, um vídeo de mais um "integrante" do Big Brother Brasil 21, que possivelmente está na casa desde a edição passada. Imagens da sombra de um suposto rato no reality show da Globo viralizaram no Twitter.
No vídeo, o participante Gilberto aparece na cozinha do BBB conversando com Sarah e Carla Diaz e, ao fundo, os internautas perceberam a sombra do animal andando no vão das luminárias.
Tiago Leifert brincou e compartilhou um stories com a foto da sombra de um rato e escreveu "O rato preto está de volta", fazendo referência ao Genilson, do BBB 20.
Na edição passada do programa, outro usuário percebeu a presença de um suposto roedor nos armários da cozinha do VIP, gerando questionamentos dos internautas sobre a limpeza da casa. Horas depois, a preocupação tornou-se uma piada entre os espectadores, que apelidaram o animal de Genilson.

Veja Também

Médica do ES dá dicas de saúde e ganha milhões de visualizações no TikTok

Juju Salimeni conta que sua dieta inclui 30 ovos por dia

Com Miguel Falabella e Adriana Esteves, Globo volta a exibir 'Toma Lá, Dá Cá'

A brincadeira rendeu até um perfil oficial do rato no Instagram que, na época, tinha conquistado mais seguidores que alguns participantes da temporada.
O Estadão entrou em contato com a Globo para questionar a veracidade das imagens e se houve dedetização dos estúdios antes do BBB 21 começar. A emissora não respondeu até a publicação desta notícia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo BBB Globoplay BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados