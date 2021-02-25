Com Miguel Falabella e Adriana Esteves, Globo volta a exibir 'Toma Lá, Dá Cá'

Daniel Torres, Miguel Falabella, Diogo Vilela e George Sauma nos bastidores de "Toma Lá Dá Cá" Crédito: Globo

O humorístico "Toma Lá, Dá Cá", exibido entre 2007 e 2009, voltará a ser reprisado na Globo, nas tardes de sábado, a partir do próximo dia 6. No retorno, serão exibidos dois episódios da terceira temporada: "A Garota da Capa" e "O Rouxinol do Jambalaya".

O programa já tinha sido reapresentado entre agosto e dezembro do ano passado. Após uma pausa de dois meses, quando a emissora exibiu filmes na faixa, a sitcom retorna à grade. As confusões e histórias dos personagens do condomínio Jambalaya serão transmitidas no horário que antecede o Se Joga, atração que, após um ano fora do ar, volta em novo formato e apenas com Fernanda Gentil como apresentadora.