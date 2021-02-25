Brasileiro André Lamoglia é confirmado na quinta temporada de 'Elite'

O ator André Lamoglia vai atuar em "Elite" - Santiago Moralles/Divulgação Crédito: Santiago Moralles/Divulgação

O ator brasileiro André Lamoglia, 23, viverá um dos protagonistas da série espanhola da Netflix "Elite". A chegada do artista ao time foi divulgado pela própria Netflix em publicação nas redes sociais.

A estreia será na quinta temporada que ainda não tem prazo para estrear. A Netflix atualmente prepara a quarta temporada e as três primeiras estão disponíveis na plataforma.

Nem precisa começar a pedir: a quarta temporada nem começou, mas eu já confirmei a QUINTA TEMPORADA DE ELITE, SIM. Com mais adições ao elenco, inclusive o lindo e brasileiro @andrelamoglia! pic.twitter.com/J6ZUhiKqCK — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 25, 2021

Em meados de 2020, a série ficou entre as mais assistidas da plataforma. Na história, Samuel (Itzan Escamilla), Nadia (Mina El Hammani) e Christian (Miguel Herrán) são alunos de uma escola pública e acabam transferidos para uma outra melhor. No novo local, uma série de acontecimentos mexe com as estruturas de todos, inclusive um assassinato.

Para a quarta e quinta temporadas a Netflix resolveu mudar completamente os elencos e dar início a novos desdobramentos da história. E o brasileiro, que fala fluentemente o espanhol, acabou contemplado.

André começou a carreira como ator em 2015 no Tablado com o espetáculo "Cinderella" do ator e dramaturgo José Wilker (1944-2014). Também tem entre seus trabalhos mais recentes a série "Disney Bia", vencedora do Meus Prêmios Nick 2020, e "Juacas", esta indicada ao Emmy.