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Brasileiro André Lamoglia é confirmado na quinta temporada de 'Elite'

Data de estreia, porém, ainda não foi confirmada

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 16:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2021 às 16:20
O ator André Lamoglia vai atuar em
O ator André Lamoglia vai atuar em "Elite" - Santiago Moralles/Divulgação Crédito: Santiago Moralles/Divulgação
O ator brasileiro André Lamoglia, 23, viverá um dos protagonistas da série espanhola da Netflix "Elite". A chegada do artista ao time foi divulgado pela própria Netflix em publicação nas redes sociais.
A estreia será na quinta temporada que ainda não tem prazo para estrear. A Netflix atualmente prepara a quarta temporada e as três primeiras estão disponíveis na plataforma.
Em meados de 2020, a série ficou entre as mais assistidas da plataforma. Na história, Samuel (Itzan Escamilla), Nadia (Mina El Hammani) e Christian (Miguel Herrán) são alunos de uma escola pública e acabam transferidos para uma outra melhor. No novo local, uma série de acontecimentos mexe com as estruturas de todos, inclusive um assassinato.
Para a quarta e quinta temporadas a Netflix resolveu mudar completamente os elencos e dar início a novos desdobramentos da história. E o brasileiro, que fala fluentemente o espanhol, acabou contemplado.
André começou a carreira como ator em 2015 no Tablado com o espetáculo "Cinderella" do ator e dramaturgo José Wilker (1944-2014). Também tem entre seus trabalhos mais recentes a série "Disney Bia", vencedora do Meus Prêmios Nick 2020, e "Juacas", esta indicada ao Emmy.
O ator também é ligado em causas sociais e foi escolhido para representar a Disney em campanha global da Nat Geo Run que buscava disseminar atitudes sustentáveis gerando consciência sobre o impacto ambiental de diversas atividades humanas.

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