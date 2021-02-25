Quinta semana do 'BBB21' terá Anjo Autoimune

Big Fone também irá tocar nos próximos dias Crédito: João Cotta/Divulgação

Na quinta semana do Big Brother Brasil 21, com a influenciadora Karol Conká fora do jogo e João Luiz como líder, as estratégias estão abertas. O apresentador Tiago Leifert explicou ao vivo como será a dinâmica para os próximos dias. Quem vencer a Prova do Anjo, em vez de indicar alguém para ficar imune, vai ganhar a imunidade para si mesmo. "O Anjo vai ser autoimune", disse o apresentador.

"E o Paredão? É um Paredão triplo, só que cinco participantes vão ser indicados ao todo", revelou Tiago, sobre as indicações que começarão no sábado, 27, com o Big Fone tocando ao vivo apenas uma vez. "A gente começa a formar o Paredão no sábado. Vai tocar o Big Fone e quem atender coloca três no Paredão", contou.