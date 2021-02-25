Quinta semana do 'BBB21' terá Anjo Autoimune

Na quinta semana do Big Brother Brasil 21, com a influenciadora Karol Conká fora do jogo e João Luiz como líder, as estratégias estão abertas. O apresentador Tiago Leifert explicou ao vivo como será a dinâmica para os próximos dias. Quem vencer a Prova do Anjo, em vez de indicar alguém para ficar imune, vai ganhar a imunidade para si mesmo. "O Anjo vai ser autoimune", disse o apresentador.
"E o Paredão? É um Paredão triplo, só que cinco participantes vão ser indicados ao todo", revelou Tiago, sobre as indicações que começarão no sábado, 27, com o Big Fone tocando ao vivo apenas uma vez. "A gente começa a formar o Paredão no sábado. Vai tocar o Big Fone e quem atender coloca três no Paredão", contou.
No domingo, 28, como sempre, o Líder indica alguém para a berlinda, que não terá a chance de jogar o Bate-Volta, mas poderá salvar um dos escolhidos pelo Big Fone. A casa vota e escolhe mais um nome. O eleito pelos brothers e os dois que restaram do Big Fone vão disputar o Bate-Volta para ver quem será salvo. Dos dois que restarem mais o indicado do Líder João Luiz está formado o Paredão triplo.