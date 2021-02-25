Ex-namorada de capixaba Arthur sobre "assédio": "Nunca foi abusador"

BBB 21: o capixaba Arthur Picoli conversa na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução

Hemilly Bellon está assustada com as proporções que estão tomando as acusações de que Arthur Picoli, o capixaba crossfiteiro do " BBB 21 ", é um abusador de mulheres. Nesta quarta (24), a ex-namorada do bonitão decidiu ir à web para defendê-lo.

E começou, pelo stories: "Tem muita gente difamando ele, falando que ele é abusador. Eu já estava acompanhando tudo e querendo me pronunciar. Gente, ele nunca foi um abusador. Foram brincadeiras que ele fez com a Carla dentro da casa e ela também estava brincando com ele. E tem várias pessoas chamando ele de várias coisas horríveis".

Segundo a influenciadora, a família de Arthur, de Conduru, no Norte do Espírito Santo, a procurou para que ela quebrasse o silêncio e se pronunciasse sobre como foi o tempo em que os dois se relacionaram.