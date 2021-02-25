Ex-namorada de capixaba Arthur sobre "assédio": "Nunca foi abusador"

Hemilly Bellon está assustada com as proporções que estão tomando as acusações de que Arthur Picoli, o capixaba crossfiteiro do "BBB 21", é um abusador de mulheres. Nesta quarta (24), a ex-namorada do bonitão decidiu ir à web para defendê-lo.
E começou, pelo stories: "Tem muita gente difamando ele, falando que ele é abusador. Eu já estava acompanhando tudo e querendo me pronunciar. Gente, ele nunca foi um abusador. Foram brincadeiras que ele fez com a Carla dentro da casa e ela também estava brincando com ele. E tem várias pessoas chamando ele de várias coisas horríveis".
Segundo a influenciadora, a família de Arthur, de Conduru, no Norte do Espírito Santo, a procurou para que ela quebrasse o silêncio e se pronunciasse sobre como foi o tempo em que os dois se relacionaram.
Ela, então, falou: "Foi super de boa, tanto para mim quanto para ele. Sinto um carinho gigante por ele, torço muito por ele aqui fora. Sempre me tratou com muito respeito, por isso estou fazendo esses stories". Os dois, na ocasião, puseram fim no relacionamento de forma amigável.