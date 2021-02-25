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"BBB 21": João é o novo líder e detona plano de Projota

Brother fez dupla com Camilla de Lucas, acabou virando o jogo e venceu a prova do líder para reinar na casa nesta semana

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 08:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2021 às 08:47
BBB 21: o brother João vence a prova do líder
BBB 21: o brother João vence a prova do líder Crédito: TV Globo/Reprodução
Um dos maiores alvos para formação de paredão de Projota dentro do "BBB 21", João foi quem venceu a prova do líder da noite desta quarta-feira (24). 
O brother ganhou a dinâmica que consistia em uma prova de concentração e pontaria, com arremesso, e fez dupla com Camilla de Lucas. Os dois jogaram até a última etapa juntos, mas no fim, depois de vencerem todos os outros, competiram entre si e o professor é que acabou levando a melhor. 

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Antes de o jogo começar, Projota havia conversado com o capixaba Arthur Picoli dizendo que João deveria ser indicado para a próxima berlinda por ser do grupo do "centrão" e não se posicionar na casa. 
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