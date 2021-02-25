"BBB 21": João é o novo líder e detona plano de Projota

Um dos maiores alvos para formação de paredão de Projota dentro do "BBB 21", João foi quem venceu a prova do líder da noite desta quarta-feira (24).
O brother ganhou a dinâmica que consistia em uma prova de concentração e pontaria, com arremesso, e fez dupla com Camilla de Lucas. Os dois jogaram até a última etapa juntos, mas no fim, depois de vencerem todos os outros, competiram entre si e o professor é que acabou levando a melhor.
Antes de o jogo começar, Projota havia conversado com o capixaba Arthur Picoli dizendo que João deveria ser indicado para a próxima berlinda por ser do grupo do "centrão" e não se posicionar na casa.