Juju Salimeni conta que sua dieta inclui 30 ovos por dia

A modelo Juju Salimeni Crédito: Reprodução/Instagram @jujusalimeni

A apresentadora Juju Salimeni abriu seu stories para perguntas dos seguidores e aproveitou a pergunta "o que tem na sua geladeira" para falar da dieta que segue. Além dos vários potes com frutas, chamou atenção um recipiente com muitos ovos, e ela explicou o porquê.

"Como vocês podem ver, o que mais tem é pote. Gosto que todas as minhas comidinhas estejam separadas e cortadas certinho para facilitar na dieta", disse mostrando o mamão, melancia, morango, tudo preparado para o consumo. "Aqui tem ovos, óbvio, que não podem faltar, que eu como pelo menos uns 30 dias por dia", contou.