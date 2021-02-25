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Juju Salimeni conta que sua dieta inclui 30 ovos por dia

A apresentadora de 34 anos falou sobre alimentação no seu Instagram

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 16:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 fev 2021 às 16:53
A modelo Juju Salimeni
A modelo Juju Salimeni Crédito: Reprodução/Instagram @jujusalimeni
A apresentadora Juju Salimeni abriu seu stories para perguntas dos seguidores e aproveitou a pergunta "o que tem na sua geladeira" para falar da dieta que segue. Além dos vários potes com frutas, chamou atenção um recipiente com muitos ovos, e ela explicou o porquê.
"Como vocês podem ver, o que mais tem é pote. Gosto que todas as minhas comidinhas estejam separadas e cortadas certinho para facilitar na dieta", disse mostrando o mamão, melancia, morango, tudo preparado para o consumo. "Aqui tem ovos, óbvio, que não podem faltar, que eu como pelo menos uns 30 dias por dia", contou.
Juju contou que não arruma demais a geladeira. "Gosto de ter tudo à vista para saber o que tem", disse, mostrando queijo e salada que também fazem parte da dieta. A batata doce ela contou que é do marido, Helisson Dias, pois não faz o gosto da apresentadora. E bebidas só sem açúcar. "Adoro água tônica com limão".

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