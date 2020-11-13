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Fora do carnaval

Juju Salimeni anuncia que não será mais rainha de bateria em SP

Na internet, especulou-se que o motivo pelo qual Juju estava deixando a escola de samba é uma negociação com a Globo para participar do BBB 21
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 09:07

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 09:07

A modelo Juju Salimeni
A modelo Juju Salimeni Crédito: Reprodução/Instagram @jujusalimeni
Juju Salimeni, 34, anunciou nesta quinta-feira (12) que está deixando o posto de rainha de bateria da X-9 Paulistana. A apresentadora e ex-panicat desfilou à frente dos musicistas da escola por três anos.
"Hoje é dia de TBT mas também é dia de despedida", disse nas redes sociais. "Depois de três lindos Carnavais, me despeço da X-9 Paulistana e da bateria Pulsação Nota Mil com muito carinho e já com saudade!"
Ela aproveitou para agradecer às pessoas que a acompanharam de perto nesse período. "Muito obrigada comunidade xisnoveana pelo respeito e parceria nesses três anos, obrigada presidente Branco, mestre Fabio Américo e cada componente da bateria por terem me dado a honra de ser sua rainha", escreveu. "Estarão sempre no meu coração."

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Na internet, especulou-se que o motivo pelo qual Juju estava deixando a escola de samba é uma negociação com a Globo para participar do BBB 21. A modelo negou.

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