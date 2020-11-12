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Felipe Neto diz que perdeu R$ 17,7 mil com YouTube fora do ar

Neto diz que o valor foi maior porque o site ficou fora do ar no horário nobre, entre 10h e 22h, horário em que seus vídeos são mais consumidos

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 17:58
O influencer Felipe Neto
O influencer Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto
Felipe Neto, 32, resolveu calcular quanto perdeu por conta de uma falha no YouTube, plataforma em que costuma postar seus conteúdos. O site de vídeos ficou cerca de duas horas fora do ar na quarta-feira (11).
De acordo com o influenciador digital, ele deixou de ganhar nada menos que R$ 17,7 mil por que os vídeos deixaram de ser monetizados. Neto diz ainda que o valor foi maior porque o site ficou fora do ar no horário nobre, ou seja, na faixa de horário em que seus vídeos são mais consumidos.
"Calculando os danos... A queda do YouTube por 2 horas, durante horário nobre, fez meu canal deixar de fazer 1,6 milhão de visualizações durante o período", disse. "Tive em torno de US$ 3.300 de prejuízo, o que dá aproximadamente R$ 17,7 mil. Bizarro."
Questionado por seguidores, ele explicou. "Eu não faço 17 mil reais a cada duas horas, não calculem precipitadamente", afirmou. "O horário nobre é entre 10h e 22h. Ou seja, o grande volume de views fica em apenas 12h."
Ele ainda contou que o cálculo levou em consideração que este é um período com grande número de anúncios. "O ganho é variável", garantiu. "Está altíssimo nesse momento porque estamos perto da Black Friday. Por isso o prejuízo de R$ 17,7 mil."
Alguns internautas ironizaram o youtuber, mandando "forças para o guerreiro". "Vamos fazer uma vaquinha pro Felipe repor os danos", brincou um seguidor. "O Felipe Neto perdeu R$ 17 mil em duas horas de queda do YouTube, eu não faço isso nem trabalhando os 365 dias do ano", constatou outro.

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