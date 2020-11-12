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Rapper Mo3 morre após ser baleado em estrada nos Estados Unidos

Segundo o site TMZ, cantor foi atingido por tiros em rodovia no Estado do Texas

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 17:43
Rapper Mo3 é morto a tiros no Texas
Rapper Mo3 é morto a tiros no Texas Crédito: Reprodução/Instagram
Conhecido por Mo3, o rapper norte-americano Melvin Noble morreu nesta quarta-feira, 11, aos 28 anos, após ser alvejado por tiros em uma rodovia no Estado do Texas, nos Estados Unidos. As informações são do TMZ.
De acordo com o site, a pessoa que atirou se aproximou do carro, o rapper saiu do veículo e começou a correr, recebendo os tiros em seguida.
Em dezembro de 2019, Mo3 já havia sido baleado na cabeça, mas conseguiu se recuperar. Recentemente, ele também foi preso após ser acusado de ter ligação com um tiroteio ocorrido em um clube de Dallas no ano de 2017.

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