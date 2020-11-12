Rapper Mo3 morre após ser baleado em estrada nos Estados Unidos

Rapper Mo3 é morto a tiros no Texas Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecido por Mo3, o rapper norte-americano Melvin Noble morreu nesta quarta-feira, 11, aos 28 anos, após ser alvejado por tiros em uma rodovia no Estado do Texas, nos Estados Unidos. As informações são do TMZ.

De acordo com o site, a pessoa que atirou se aproximou do carro, o rapper saiu do veículo e começou a correr, recebendo os tiros em seguida.