Aos 89 anos, ator John Fraser morre vítima de câncer no esôfago

O ator escocês John Fraser morreu no último sábado (7), aos 89 anos de idade, vítima de complicações causadas por um câncer. A informação foi divulgada pelo jornal Daily Mail nesta terça-feira (10).

O ator John Fraser no filme "Touch and Go" Crédito: Reprodução de 'Touch and Go' (1955) / Universal Pictures

Fraser foi encontrado morto em sua cama pelo marido, Rodney Pienaar, 68. Há cerca de duas semanas, o ator havia sido internado em um hospital para tratar de problemas ligados a um câncer de esôfago, do qual se recusou a fazer quimioterapia.