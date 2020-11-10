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Dr. Who

Aos 89 anos, ator John Fraser morre vítima de câncer no esôfago

O ator britânico foi encontrado morto em sua casa no último sábado (7). A informação foi divulgada pelo jornal Daily Mail nesta terça-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 18:55

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 18:55

O ator escocês John Fraser morreu no último sábado (7), aos 89 anos de idade, vítima de complicações causadas por um câncer. A informação foi divulgada pelo jornal Daily Mail nesta terça-feira (10).
O ator John Fraser no filme 'Touch and Go'
O ator John Fraser no filme "Touch and Go" Crédito: Reprodução de 'Touch and Go' (1955) / Universal Pictures
Fraser foi encontrado morto em sua cama pelo marido, Rodney Pienaar, 68. Há cerca de duas semanas, o ator havia sido internado em um hospital para tratar de problemas ligados a um câncer de esôfago, do qual se recusou a fazer quimioterapia.
John ficou conhecido principalmente por seu trabalho em filmes das décadas de 1950 e 1960, como "Labaredas do Inferno", "The Good Companions" e "El Cid", além de um papel na série "Dr. Who". O ator, porém, vinha afastado das filmagens há mais de duas décadas.

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