Morre Jerry Jeff Walker, autor de 'Mr. Bojangles'

O cantor Jerry Jeff Walker morreu em decorrência de um câncer de garganta Crédito: Reprodução/Facebook

Jerry Jeff Walker, cantor e compositor country, conhecido por ser o autor de Mr. Bojangles, uma da músicas mais gravadas nos EUA (inclusive por Nina Simone), morreu na sexta-feira, em decorrência de um câncer na garganta, aos 78 anos. "Ele lutou contra a doença por vários anos", disse o porta-voz da família John T.Davis, ao anunciar seu falecimento.

Walker começou sua carreira nos anos 1960 como um cantor folk, no bairro nova-iorquino de Greenwich Village, reduto dos artistas de vanguarda da época. Foi um dos criadores da banda Circus Maximus. Nos anos 1970, mudou-se para o Texas e emplacou, em 1972, outro sucesso, L.A. Freeway. Um ano depois registrou um disco de referência do universo country, Viva Terlingua. Desde então lançou 30 discos, mas Mr. Bojangles permanece como o clássico de sua carreira.