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Luto

Morre Jerry Jeff Walker, autor de 'Mr. Bojangles'

O cantor e compositor norte-americano tinha 78 anos e sofria de um câncer na garganta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 09:25

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 09:25

O cantor Jerry Jeff Walker morreu em decorrência de um câncer de garganta
O cantor Jerry Jeff Walker morreu em decorrência de um câncer de garganta Crédito: Reprodução/Facebook
Jerry Jeff Walker, cantor e compositor country, conhecido por ser o autor de Mr. Bojangles, uma da músicas mais gravadas nos EUA (inclusive por Nina Simone), morreu na sexta-feira, em decorrência de um câncer na garganta, aos 78 anos. "Ele lutou contra a doença por vários anos", disse o porta-voz da família John T.Davis, ao anunciar seu falecimento.
Walker começou sua carreira nos anos 1960 como um cantor folk, no bairro nova-iorquino de Greenwich Village, reduto dos artistas de vanguarda da época. Foi um dos criadores da banda Circus Maximus. Nos anos 1970, mudou-se para o Texas e emplacou, em 1972, outro sucesso, L.A. Freeway. Um ano depois registrou um disco de referência do universo country, Viva Terlingua. Desde então lançou 30 discos, mas Mr. Bojangles permanece como o clássico de sua carreira.
Mr. Boojangles (1968) talvez seja mais conhecida por outras gravações, além do registro de seu autor. Ela fala de um obscuro dançarino de tap-dancing dependente de álcool, que, preso em New Orleans, insistia em ser identificado apenas por Bojangles (o apelido do famoso dançarino Bill Robinson). Em, sua autobiografia, Gipsy Songman, Walker esclarece que seu personagem era um homem branco (por essa época, as prisões de New Orelans eram segregadas por etnias; então, sua influência só poderia ter sido um homem caucasiano).

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