Guitarrista Eddie Van Halen morre de câncer de garganta aos 65 anos

Eddie Van Halen tocando no Tiger Jam XI, em Las Vegas (EUA), em 2008 Crédito: Reuters/Folhapress

Eddie Van Halen, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, faleceu nesta terça-feira (6) aos 65 anos. O fundador da banda Van Halen morreu no Hospital St, Johns, em Santa Monica (no estado norte-americano da California), depois de uma longa luta contra um câncer na garganta que lutava.

A confirmação veio pelo próprio filho de Eddie, Wolf Van Halen, baixista da banda desde 2006, pelo Twitter.

"Não acredito que estou tendo que escrever isso, mas meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu sua longa e árdua batalha contra o câncer essa manhã. Ele era o melhor pai que eu poderia pedir para ter. Cada momento que eu compartilhei com ele dentro e fora do palco foi um presente. Meu coração está partido e eu não acho que me recuperarei completamente dessa perda", escreveu Wolf.

Nos últimos 5 anos, Eddie vivia voando entre a Alemanha e os Estados Unidos para realizar o tratamento de radioterapia. Segundo o site TMZ, nas últimas 72 horas, o estado de saúde de Eddie piorou consideravelmente, o câncer atingiu para outros órgãos, chegou ao cérebro e ele não conseguiu resistir.

Sua morte foi lamentada pelos fãs nas redes sociais. Confira algumas manifestações abaixo.

R.I.P Eddie Van Halen ? mais um que se vai neste MALDITO ANO. pic.twitter.com/G43GBnxcvI — Flaviano Holanda (@HolandaFlaviano) October 6, 2020

O solo de Eruption de Eddie Van Halen ( New Haven, 1986)



uma das performances mais empolgantes que você vai ver por aí



Rest in peace ? pic.twitter.com/BCOi9Ir8rX pic.twitter.com/CBDMK6Kfpg — f?lip? san (@Inchzz) October 6, 2020

Fundador da maior banda de hard rock da história(Van Halen).



Um dos guitarristas mais criativos e influentes de uma geração.



Popularizou a técnica do 'tapping' que é usar uma ou as duas mãos para "martelar" as notas.



Autor do icônico solo de Beat It (Michael Jackson). pic.twitter.com/9Db7Ucs7xm — haridade (@fontedeneve) October 6, 2020

Luto: ????



Acaba de ser anunciado o falecimento de Eddie Van Halen. O músico lutava contra um câncer de garganta e nos deixa aos 65 anos de idade. https://t.co/ZcPfON8KOI — Nando Nastácia (@nandonastacia) October 6, 2020

#RIPVanHalen #RIPEddieVanHalen

Eddie Van Halen, um dos maiores guitarrista da história do rock, morre aos 65 anos

Lendário guitarrista e fundador da banda Van Halen morreu nesta terça-feira (6) em hospital nos EUA depois de uma longa luta contra um câncer na garganta. pic.twitter.com/06awQW6kaZ — Nicolas Jr. ? ?? (@JunhaoNogueira) October 6, 2020

Eddie nasceu em Amsterdã, na Holanda, mas cresceu com a família na Califórnia, nos EUA. O músico foi lendário com sua guitarra, marcando história no rock. Ele fundou a banda Van Halen em 1972 com o irmão, Alex.