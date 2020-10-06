Guitarrista Eddie Van Halen morre de câncer de garganta aos 65 anos

Eddie Van Halen, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, faleceu nesta terça-feira (6) aos 65 anos. O fundador da banda Van Halen morreu no Hospital St, Johns, em Santa Monica (no estado norte-americano da California), depois de uma longa luta contra um câncer na garganta que lutava.
A confirmação veio pelo próprio filho de Eddie, Wolf Van Halen, baixista da banda desde 2006, pelo Twitter.
"Não acredito que estou tendo que escrever isso, mas meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu sua longa e árdua batalha contra o câncer essa manhã. Ele era o melhor pai que eu poderia pedir para ter. Cada momento que eu compartilhei com ele dentro e fora do palco foi um presente. Meu coração está partido e eu não acho que me recuperarei completamente dessa perda", escreveu Wolf.
Nos últimos 5 anos, Eddie vivia voando entre a Alemanha e os Estados Unidos para realizar o tratamento de radioterapia. Segundo o site TMZ, nas últimas 72 horas, o estado de saúde de Eddie piorou consideravelmente, o câncer atingiu para outros órgãos, chegou ao cérebro e ele não conseguiu resistir.
Sua morte foi lamentada pelos fãs nas redes sociais. Confira algumas manifestações abaixo.
Eddie nasceu em Amsterdã, na Holanda, mas cresceu com a família na Califórnia, nos EUA. O músico foi lendário com sua guitarra, marcando história no rock. Ele fundou a banda Van Halen em 1972 com o irmão, Alex.
O disco de estreia da banda saiu em 1978 mas seu auge veio com o disco "1984", que ganhou indicação ao Grammy e contou com o hit "Jump". A banda entrou no Hall da fama do Rock em 2007. Eddie também é responsável pelo solo de guitarra da música "Beat It", de Michael Jackson, considerado um dos melhores solos de todos os tempos. Confira alguns sucessos da banda abaixo.