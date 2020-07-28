Renato Barros, líder do Renato e Seus Blue Caps, morre aos 76 anos

Renato Barros tinha feito uma cirurgia recentemente Crédito: Instagram/@renatobarrosblues

Morreu na tarde desta terça-feira (28), aos 76 anos, o cantor e guitarrista Renato Barros, líder da banda Renato e Seus Blue Caps. O músico fez fama na época da Jovem Guarda, na década de 1960, e seguia fazendo shows. Sua próxima atração estava agendada para 12 de setembro, em Caxias do Sul (RS).

A notícia foi compartilhada pela filha, Érika Barros, nas redes sociais. Renato foi operado na semana passada por conta de dissecção da aorta. Após a cirurgia, delicada, ficou em estado grave e teve complicações pulmonares.

O músico estava internado há cerca de dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas, no Rio de Janeiro. O artista deixa duas filhas e duas netas.

O mundo da música recebeu a morte de Renato Barros com muito pesar. O jornalista capixaba Edu Henning, membro da banda Clube Big Beatles, afirma ter ficado abalado com a notícia.

"Estou fazendo uma série de lives em minhas redes sociais e ele era um dos meus convidados mais aguardados. Chegamos a trocar mensagens, na tentativa de acertar a sua participação. Até nos falamos por telefone algumas vezes, antes de ele ter esse grave problema de saúde. É um cara extremamente importante para a nossa música", defende.

Erasmo Carlos se despediu falando do orgulho de ter feito parte da banda. "Toque direito ai? no ce?u, viu meu amigo Renato Barros?!...Tenho orgulho de ter sido um Blue Cap em 1962...Meu Rock n roll esta? triste".

Lucinha Zanetti, autora da biografia de Renato Barros, também lamentou a perda para a música brasileira pelas redes sociais: "Nosso amado e muito querido cantor, compositor e guitarrista não suportou tanto sofrimento e descansou!"

BIOGRAFIA

Renato Barros ficou conhecido na época da Jovem Guarda, fazendo a versão brasileira de "California Dreaming", "Não te Esquecerei", com sua banda. Entre outros sucessos do grupo, está Até o fim, "Menina Linda" e Feche os Olhos.

O artista também ganhou fama por parcerias certeiras. Uma das mais famosas é a composição "Você Não Serve Pra Mim", eternizada na voz de Roberto Carlos.

Renato Barros era carioca, nascido em 27 de setembro de 1943. Sua mãe, segundo o Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, foi cantora da Rádio Nacional, mas não seguiu carreira, e o pai foi ator e fez papéis secundários em filmes da Atlântida.

Em 1959, criou o Renato e Seus Blue Caps, que passou a se apresentar em bailes pela capital carioca. O nome da banda era uma referência ao grupo do roqueiro americano Gene Vincent, os Blue Caps. A primeira aparição para o grande público se deu no programa "Hoje É Dia de Rock", de Jair de Taumaturgo, na TV Rio.

Em 1960, teve sua primeira música gravada, "Garota fenomenal", lançada pelo grupo Os Adolescentes. Renato e seus Blue Caps fez sucesso durante a época da Jovem Guarda, nas décadas de 1960 e 1970, com mais de 15 discos lançados.

ADAPTAÇÕES

Edu Henning relembra quando o Clube Big Beatles dividiu o palco com o ídolo da Jovem Guarda."Ele participou do nosso projeto, 'Sócio de Carteirinha'. Dentro da história da Jovem Guarda, teve uma importância muito grande, pois trouxe algumas versões dos The Beatles para a língua portuguesa, até mesmo antes das faixas originais chegarem ao Brasil", conta, relatando fatos curiosos sobre Barros.

"As cações dos The Beatles eram lançadas primeiro nos Estados Unidos e na Inglaterra. O Renato recebia uma cópia de um amigo, que trabalhava na extinta companhia aérea Panair, em primeira mão. O rapaz trazia os discos 'debaixo do braço'. Depois de muito ouvir, adaptavam os clássicos para a nossa língua. Nos anos 1960, a Jovem Guarda teve essa característica importante: com suas adaptações, antecipavam grandes músicas que demoravam a chegar ao nosso país, as tornando ainda mais popular", pontua.