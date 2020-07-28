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Talentos capixabas

Palco Litoral divulga os nomes dos 10 semifinalistas e inicia votação

Agora é o público quem decide o futuro dos participantes. Votação dos TOP 3 começa nesta terça-feira (28)

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 15:47
O locutor Bruninho, da Rádio Litoral FM, na propaganda do Palco Litoral
O locutor Bruninho, da Rádio Litoral FM, na propaganda do Palco Litoral Crédito: Reprodução/Litoral FM
Dentro de uma centena de inscrições de novos talentos de todo o Espírito Santo, as dez melhores vozes do Palco Litoral foram escolhidas. O resultado saiu na tarde desta terça-feira (28), depois de um trabalho de julgamento nada fácil para a banca de jurados da competição. 
Os selecionados para o TOP 10 são: Cléverson Ferreira, 34 anos, de Cariacica; Flavio, 25 anos, de Vila Velha; Jennifer, 18 anos, moradora de Serra; Josa, 21 anos, de Serra; Júlia Cordeiro, 22 anos, também de Serra; Kell França, 29 anos, de Linhares; Lucas Quintiliano, 23 anos, de São Mateus;  PH Ramos, 23 anos, de Vitória; Ttheusin, 20 anos, de Guaçuí; e a dupla Melina e Thiarlys , 34 e 25 anos, respectivamente, ela de Iconha e ele de Alfredo Chaves.  
Agora, o poder de decisão está nas mãos do público, que pode escolher os três finalistas do concurso em enquete realizada no site da Rádio Litoral. A votação popular para seleção dos três finalistas poderá ser feita até o dia 7 de agosto.
Ficamos muito felizes. O Estado inteiro abraçou com muito carinho o Palco Litoral. Recebemos 557 inscrições de todas as regiões do Espírito Santo. A curadoria foi extremamente gratificante e emocionante. Quanto talento e quanta energia positiva! O grande desafio foi classificar 10. Mas, tudo bem, a próxima edição já está confirmada. Fica a dica!, afirmou o gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.

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 O resultado da semifinal será divulgado no dia 9 de agosto. A partir daí, será aberta uma nova votação para que os capixabas escolham a melhor voz da competição. O vencedor será anunciado em um programa especial transmitido pela TV Gazeta no dia 22 de agosto.

DICAS PARA OS CANDIDATOS

Derick Brumatte, sócio do Bravo Estúdio, dá alguns conselhos para essa nova fase da competição. Os participantes já vão ter que gravar um novo vídeo. É para eles estarem relaxados e serem o que são, sem inventar, já que foi isso que os fizeram chegar até aqui. Precisam seguir os estilos próprios, por serem vozes diferentes e que se destacam. É muito importante também mobilizarem as famílias, os amigos, os bairros, as comunidades e os municípios deles, porque nesse momento o que vai valer é o voto popular.

PREMIAÇÃO

O primeiro colocado ganhará a gravação de uma música em estúdio profissional, que será tocada na programação diária da emissora. Além disso, ainda levará a gravação de um videoclipe, com trechos sendo vinculados na TV Gazeta.
"O vitorioso ainda vai receber um disco, com a gravação de oito músicas, numa parceira com o Bravo Estúdio. O espaço também oferece um contrato de 18 meses de consultoria, no intuito de deslanchar o intérprete no mundo da música", enumera o gerente.
Pensa que acabou? Ainda não! O vitorioso se apresenta na live de aniversário da Litoral FM. Entre os convidados já confirmados, estão Dennis DJ, Diego e Victor Hugo, Dilsinho, João Bosco e Vinícius e Alemão do Forró. A festança deve acontecer nas redes sociais da emissora.

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