Moradora de Itararé vence concurso de poesias em Vitória

Final do Festival Autoral Pandêmico foi transmitida durante live e contou com seis jovens frequentadores do Projovem de Vitória Crédito: Divulgação/PMV

Maturidade e irreverência. Com esses atrativos, Kellen Mara Ferreira Gomes, de 16 anos, do Projovem de Itararé, foi a ganhadora do Festival Autoral Pandêmico "Fico em Casa ES" com a melhor poesia, na categoria infantojuvenil. O vencedor foi escolhido neste domingo (5).

A jovem levou para casa a premiação de R$ 500 reais com uma poesia fazendo uma crítica social diante da pandemia do coronavírus. Além de Kellen, cinco jovens dos Projovens de Maruípe, Santo André e São Pedro estavam entre os finalistas.

O evento, realizado em formato on-line, foi criado para incentivar a produção cultural capixaba entre os adultos e adolescentes sobre a realidade social, psicológica, política e econômica durante a quarentena.

Kellen frequenta o coletivo de Itararé desde dezembro e faz teatro na Escola de Atores de Vitória, no Barro Vermelho, e de atletismo, no Ifes.

"É a primeira vez que participo de um festival desse porte. Meu rap acabou virando um poema. Inicialmente, procurei olhar para tudo que estava a minha volta. Escrevi sobre a insatisfação em relação às mazelas da sociedade e as dificuldades encaradas pelos mais humildes. A vida de uma família pobre é muito difícil", disse a vencedora.

Ela comemorou a conquista: "Estou muito feliz. pois não imaginava que vosse vencer. Ainda mais que vi que havia outras boas poesias concorrendo. Esse dinheiro vai ajudar muito. Meu sonho é ser uma atriz ou sexóloga. Vou continuar escrevendo", informa.