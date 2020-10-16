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Luto

Viúva de Chacrinha morre na véspera de aniversário de 100 anos

Leleco, seu filho, comentou que a mãe morreu 'dormindo' e 'não sofreu' e lamentou a data: 'O centenário seria uma alegria'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 18:29

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:29

Florinda Barbosa ao lado de Chacrinha em foto antiga publicada por seu filho, Leleco
Florinda Barbosa ao lado de Chacrinha em foto antiga publicada por seu filho, Leleco Crédito: Instagram/@leleco.barbosa
Florinda Barbosa, viúva do apresentador Chacrinha, morreu nesta sexta-feira, 16, aos 99 anos. No sábado, 17, ela completaria 100 anos de idade.
A informação foi dada por Leleco Barbosa, seu filho, no Instagram. Segundo ele, a mãe morreu "dormindo" e "não sofreu". "Ela faleceu e a nossa família está de luto profundo."
"Infelizmente nós perdemos hoje, de madrugada, a nossa querida mãe, que amanhã ia completar 100 anos de idade. O centenário seria uma alegria tão grande para nós todos da família Barbosa", afirmou, em vídeo publicado no Instagram.

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Leleco também lamentou a perda de seu irmão, Jorge, que morreu há cerca de um mês e meio após contrair a covid-19. José Renato, seu outro irmão, morreu em 2014.
O casamento entre Florinda e Chacrinha ocorreu em 1947 e o casal teve três filhos juntos, Jorge Abelardo e os gêmeos José Aurélio e José Renato. O apresentador morreu em 1988.

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