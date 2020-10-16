Viúva de Chacrinha morre na véspera de aniversário de 100 anos

Florinda Barbosa ao lado de Chacrinha em foto antiga publicada por seu filho, Leleco Crédito: Instagram/@leleco.barbosa

Florinda Barbosa, viúva do apresentador Chacrinha, morreu nesta sexta-feira, 16, aos 99 anos. No sábado, 17, ela completaria 100 anos de idade.

A informação foi dada por Leleco Barbosa, seu filho, no Instagram. Segundo ele, a mãe morreu "dormindo" e "não sofreu". "Ela faleceu e a nossa família está de luto profundo."

"Infelizmente nós perdemos hoje, de madrugada, a nossa querida mãe, que amanhã ia completar 100 anos de idade. O centenário seria uma alegria tão grande para nós todos da família Barbosa", afirmou, em vídeo publicado no Instagram.

Leleco também lamentou a perda de seu irmão, Jorge, que morreu há cerca de um mês e meio após contrair a covid-19. José Renato, seu outro irmão, morreu em 2014.