Morre Pierre Troisgros, celebrado chef francês e pai de Claude

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Merci Papa..?? Papa nos educou com Amor, sabedoria e generosidade. Ele foi um pai exemplar. Chef Pierre marcou gerac?oes de cozinheiros com sua mente livre, alegre e criativa. Mr Troisgros foi um homem do bem, viveu a vida pleinamente. Orgulho de ser seu filho.. 1928 - 2020