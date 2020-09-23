Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto na gastronomia

Morre Pierre Troisgros, celebrado chef francês e pai de Claude

Considerado um dos líderes da nouvelle cuisine, Pierre, que é pai do chef e apresentador Claude Troisgros, faleceu nesta quarta-feira (23) aos 92 anos

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 18:09
Considerado um dos líderes da nouvelle cuisine, o celebrado chef francês Pierre Troisgros faleceu nesta quarta-feira (23), aos 92 anos, em decorrência de um enfarte. Segundo informou sua assessoria de imprensa, Pierre, que é pai do chef e apresentador Claude Troisgros e avô do chef Thomas Troisgros, estava em sua casa em Le Coteau, na França.
Chef Pierre Troisgros
Chef Pierre Troisgros faleceu aos 92 anos em sua casa, na França Crédito: Wikimedia Commons
Depois de Paul Bocuse, de quem era muito próximo, e de Joël Robuchon, ambos falecidos em 2018, Pierre é mais um ícone da alta gastronomia francesa que sai de cena. Ele fez fama ao lado de seu irmão Jean, na cozinha do restaurante familiar em Roanne. "Um dos últimos grandes chefs a quem devemos muito. Uma época que se vai", declarou o chef francês Laurent Suaudeau.
"Papai nos educou com amor, sabedoria e generosidade. Como chef, marcou gerações de cozinheiros com sua mente livre, alegre e criativa. Ele foi um homem do bem, que viveu a vida plenamente. Orgulho de ser seu filho", declarou Claude Troisgros.

Veja Também

Morre Luigi Bauducco, filho dos fundadores da empresa, aos 88 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados