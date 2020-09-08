Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Senhor Panetone"

Morre Luigi Bauducco, filho dos fundadores da empresa, aos 88 anos

O óbito do italiano se deu após complicações de saúde em virtude de choque séptico por pneumonia bacteriana

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 16:34
O empresário Luigi Bauducco
O empresário Luigi Bauducco Crédito: Reprodução/Instagram @alorencato
O empresário Luigi Bauducco, único filho de Carlo e Margherita, fundadores da empresa de alimentos Bauducco, morreu na manhã desta terça-feira (8) aos 88 anos.
O óbito do italiano se deu após complicações de saúde em virtude de choque séptico por pneumonia bacteriana.
Ao lado dos pais, Luigi trouxe da Itália a massa que há sete décadas dá origem aos panetones da empresa.
"Ele foi fundamental para escrever cada capítulo da história da Pandurata Alimentos (grupo formado para englobar todas as marcas da família Bauducco) e transformou o seu sobrenome em uma das marcas mais amadas do Brasil e prestigiada mundialmente", lamentou a companhia.

Veja Também

Mercado eleva projeção para queda do PIB e estima retração de 5,31%

Congresso perdoa R$ 1 bi em dívidas de igrejas; Bolsonaro precisa sancionar

Governo terá de tirar verba de ministérios para pagar o Pró-Brasil

Ainda segundo a Bauducco, a despedida de Luigi será reduzida devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados