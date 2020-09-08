Morre Luigi Bauducco, filho dos fundadores da empresa, aos 88 anos

O empresário Luigi Bauducco Crédito: Reprodução/Instagram @alorencato

O empresário Luigi Bauducco, único filho de Carlo e Margherita, fundadores da empresa de alimentos Bauducco , morreu na manhã desta terça-feira (8) aos 88 anos.

O óbito do italiano se deu após complicações de saúde em virtude de choque séptico por pneumonia bacteriana.

Ao lado dos pais, Luigi trouxe da Itália a massa que há sete décadas dá origem aos panetones da empresa.

"Ele foi fundamental para escrever cada capítulo da história da Pandurata Alimentos (grupo formado para englobar todas as marcas da família Bauducco) e transformou o seu sobrenome em uma das marcas mais amadas do Brasil e prestigiada mundialmente", lamentou a companhia.